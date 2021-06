Ferrari lanseaza o linie vestimentara. Strategia pusa la punct pentru a atrage clienti noi

Ferrari, compania italiana renumita pentru echipa sa de Formula 1 si automobilele sport de mare putere, lanseaza duminica o linie vestimentara, iar doua zile mai tarziu va redeschide un restaurant in orasul sau de provenienta, Maranello, intr-o incercare de a atrage clienti bogati dincolo de fanii sai traditionali, transmite Reuters.

Colectia vestimentara a fost realizata de fostul designer al Armani Rocco Iannone, in timp ce bucatarul italian Massimo Bottura, detinator de stele Michelin, relanseaza un restaurant unde Enzo Ferrari cina odata cu prieteni si vedete ale Formulei 1.

Nicola Boari, directorul pentru de diversificarea marcii Ferrari, a declarat pentru Reuters ca obiectivul este sa ajunga la noi clienti "atat din punct de vedere al varstei, cat si al culturii" - dincolo de pasionatii de curse si de clientii de masini sport care isi doresc deja jachetele, tricourile si palariile Ferrari.

Baza de clienti pentru masinile Ferrari este limitata de design la sub 10.000 de vehicule pe an - mai putini clienti decat ar putea servi noul restaurantul lui Bottura intr-o perioada similara - si producatorul de automobile de lux a spus ca spera ca asa-numita strategie de extindere a marcii va reprezenta 10% din profituri in decurs de un deceniu.

Ferrari este departe de a fi primul brand de masini de lux care s-a aventurat in afaceri legate de stilul de viata.

Altii producatori, precum Lamborghini si Bentley, care fac parte din grupul Volkswagen, precum si producatorul american de motociclete Harley-Davidson au apelat la colectiile de imbracaminte.

Incursiunea Ferrari in bucataria de lux urmeaza si ea exemplul grupurilor de moda, iintre care grupul francez LVMH si Gucci, brandul detinut de Kering, care s-au adresat si lui Bottura pentru primul sau restaurant din Florenta si un al doilea in Beverly Hills.

"Ferrari este unul dintre cele mai puternice branduri din lume si cu siguranta cel mai puternic brand din industria luxului. Are potentialul de a reusi chiar si in industria confectiilor de lux", a declarat Massimo Pizzo de la Brand Finance, o companie de consultanta in evaluarea marcii", a spus el.

Fostul director genral al al Ferrari, Louis Camilleri, a dezvaluit strategia de extindere a marcii, care include moda, restaurante si alte experiente de lux, in 2019, chiar inainte ca pandemia de coronavirus sa loveasca si sa le intarzie planurile.

Lansarea va avea loc la cateva zile dupa numirea noului director general, Benedetto Vigna, un fizician in varsta de 52 de ani, care a petrecut 26 de ani la producatorul de semiconductoare STMicroelectronics si care ar urma sa conduca Ferrari in era masinilor electrice.