Cum te imbraci pentru prima zi de scoala a copilului tau?

O multime de reguli se impun atunci cand iei parte la un astfel de eveniment important in viata ta si a copilului tau. Ai observat ca multe mamici nu pun deloc accentul pe modul in care se imbraca in astfel de clipe, aruncand hainele pe ele ca pe un umeras?

Desi iti vei spune ca bucuria pe care o simti ca micutul tau tocmai a inceput un nou an scolar, nu se compara cu nimic in lume, nu ai idee cat de suparat va fi cel mic daca nu vei arata impecabil.

Copiii se mandresc cu parintii lor, iar faptul ca vei arata senzational, ii umple de mandrie si de respect fata de tine, asa ca nu neglija acest aspect foarte important si imbraca-te cu gust si potrivit dress code-ului. Evident ca nu te poti duce imbracata oricum la scoala, asa ca vei lasa deoparte decolteurile generoase, fustele scurte si accesoriile indraznete, care nu-si vor gasi locul aici. Trebuie sa arati bine si sa respecti codul vestimentar cerut intr-o astfel de institutie.

Iata cateva sfaturi pentru o mamica ce vrea sa impresioneze:

Festivitatea de deschidere a noului an scolar este fixata in luna septembrie. Oricat de cald ar fi afara, evita sa alegi acea rochie decoltata, vaporoasa, in care te-ai simtit excelent in timpul concediului pe litoral. Opteaza pentru o rochie office si un sacou scurt, alaturi de o pereche de cizme sau de pantofi cu toc inalt. De asemenea nu vei da gres nici cu o rochie clasica, cu guler alb, confortabila si nu foarte mulata pe trup.

Alege culori discrete: nuante de bej, griuri, burgund, kaki. Culorile prea vesele si prea petracarete nu se potrivesc cu dress codul evenimentului.

Vrei sa pari o mama cool? Nu purta totusi jeansii rupti si hanoracul cu citate din Bob Marley. Ramai la jeansii drepti clasici si la bluza casual, daca esti genul sport. Poti sa-ti coafezi parul prinzandu-l la spate intr-un coc elegant de balerina sau intr-o coada de cal.

Detaliile fac diferenta, in special atunci cand esti pe fuga. Unul dintre accesoriile multifunctionale, care te pot salva intr-o situatie de criza si care ii pot oferi ținutei tale acea finisare pe care o doresti, este reprezentat de esarfe dama. Alege o esarfa de dama, de matase, de dimensiuni mici, pe care sa o legi la baza gatului. Vei adauga astfel, tinutei tale, pata de culoare necesara, pastrand rafinamentul specific evenimentului.

Ia-ti o geanta dama in care sa incapa o agenda si un pix. Mai mult ca sigur vei avea de notat unele notite, sume, informatii, date. O geanta plic nu te ajuta.

Daca vrei sa nu gresesti, poarta o camasa alba cu ce accesorii vrei tu, iar in partea de jos, alege intre o pereche de jeans sau pantalonii in care sa te simti in largul tau. Nu uita de coafura lejera, cu bucle, dar si de manichiura impecabila. Daca este racoare, pune deasupra un cardigan si o esarfa superba de la Pami.ro, si esti gata.

Ar fi bine sa refuzi sa fii o mama obisnuita, care se scuza ca nu a avut timp de manichiura, coafura si oufituri pentru ca a trebuit sa faca mancare, sa spele rufe sau sa dea cu aspiratorul. Toata lumea face aceste lucruri zilnic si are timp suficient pentru a se ingriji si a arata senzational macar in aceste momente imortalizate, de altfel, in diferite fotografii.

Poarta o tinuta prin care sa onorezi performantele copilului tau! O tinuta ingrijita si eleganta care sa fie potrivita unui astfel de eveniment! Imaginea ta trebuie sa transmita un mesaj, iar reactia celor din jur trebuie sa fie de admiratie, nu de uimire sau consternare!