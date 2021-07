Cum sa te racoresti in zilele caniculare de vara, daca nu ai un aparat de aer conditionat

Zilele caniculare de vara si-au facut simtita prezenta. Cea mai mare parte a Romaniei a fost deja afectata de canicula si, drept rezultat, tot mai multi oameni au pornit in cautarea racorii.

Cea mai mare provocare a romanilor este sa se racoreasca in lipsa unui aparat de aer conditionat.

Ventilatoare, in loc de aer conditionat

Daca nu iti permiti un aparat de aer conditionat poti opta pentru un ventilator de camera. Acesta, chiar daa nu raceste aerul, permita miscarea curentilor de aer si va face temperaturile caniculare mai suportabile.

Pentru racirea incaperii alege ventilator camera, cu picior, care sa acopere intreaga incapere. Din fericire, pe internet poti gasi o multime de astfel de modele ventilatoare ieftine, astfel incat te vei putea racori in propria locuinta, fara prea mari eforturi.

Cum sa te racoresti la birou

Daca esti la birou si aparatul de aer conditionat nu functioneaza, sau nu face fata, poti achizitiona un mini ventilator. Un ventilator de birou este suficient de mic incat sa aiba loc pe biroul tau, dar are suficienta putere incat sa miste aerul din jur. In plus, poti alege un ventilator pc care se se conecteaza la computer cu cablu usb, neavand nevoie de baterii sau alimentare electrica.

Achizitioneaza un aparat de aer conditionat

Cel mai simplu este sa te racoresti in prezenta unui aparat de aer conditionat. Daca bugetul iti permite poti achizitiona un aparat clasic, in schimb, in cazul unui buget restrans, poti alege un aparat de aer conditionat portabil, care este mult mai ieftin.

Ce trebuie sa faci daca ai deja un aparat de aer conditionat

In timpul verii, si mai ales in prezenta umiditatii din ultima vreme, aparatele de aer conditionat pot deveni adevarate focare de infectii. Aici se dezvolta rapid bacteriile, care se inmultesc peste masura si apoi sunt imprastiate de aparatul de aer conditionat in intreaga incapere.

Prin urmare, chiar daca aparatul de aer conditionat trebuie curatat complet, cel putin o data pe an, de o firma specializata, in sezonul cald trebuie sa-i cureti filtrele saptamanal. Acest lucru se poate face foarte usor acasa. Trebuie doar sa scoti filtrele si sa le speli foarte bine cu apa si sapun sau detergent.

Apoi, acestea trebuie puse intr-o solutie cu apa si otet timp de 10-15 minute. Otetul este un dezinfectant natural, si ajuta la eliminarea bacteriilor ramase pe filtru, in urma curatarii acestuia.

Cum te racoresti in masina daca nu ai aer conditionat

Fie ca ti s-a stricat aerul conditionat, fie ca ai o masina mai veche care nu a venit dotata cu aer conditionat, este important ca in momentul in care te afli la colan sa te simti confortabil. Pentru asta poti achizitiona un mini aer conditionat portabil sau un aparat de aer conditionat portabil auto. Acestea au capacitatea de a racori rapid interiorul masinii, facand drumurile tale mai suportabile.