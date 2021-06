Cum sa te pregatesti corespunzator pentru venirea pe lume a primului copil

Daca urmeaza sa devii parinte sau ai de gand sa aduci un copil pe lume, pe langa entuziasmul aferent acestei vesti minunate, ia in considerare ca acest rol implica si foarte multe responsabilitati. De aceea, daca iti doresti sa fii un parinte responsabil si sa ii oferi celui mic toate conditiile, pregateste-te din toate punctele de vedere si ia in calcul scenariile ce pot aparea. Iata cateva sfaturi utile pentru viitori parinti.

Asigura-te ca ai un buget suficient de mare

Odata ce vei deveni parinte, vor aparea tot felul de cheltuieli neprevazute, pe langa cele programate, de aceea trebuie sa ai un buget lunar suficient de mare sa le acoperi pe toate. Nu ar fi rau sa iti faci niste calcule puse pe hartie, pornind de la ce inseamna o persoana in plus la intretinere pana la costul unui medic pediatru pentru primii ani de viata. La fel de util ar fi si sa te documentezi sa vezi ce facilitati au tinerii parinti sau ce plusuri de venit poti obtine atunci cand ai un copil.

Ideal ar fi sa pui bani deoparte in prealabil, ca sa ai o rezerva financiara la dispozitie, cel putin pentru primele 6-12 luni pana cand bugetul tau se va echilibra prin schimbarea modului de viata si a prioritatilor tale ca parinte.

Ca sa iti maresti veniturile poti cauta un job mai bine platit sau sa iti iei inca un loc de munca, part time ori sa lucrezi pe baza de proiect. Nu uita ca multi angajatori pot oferi anumite facilitati sau sunt deschisi la variante avantajoase de a-ti creste veniturile atunci cand devii parinte.

De asemenea, poti sa renunti la lucrurile pe care nu le mai folosesti si sa le vinzi, pentru a iti suplimenta bugetul. Pe de alta parte, poti sa iti asumi un risc si sa iti deschizi o afacere, daca ai un plan pe termen lung.

Ads

O locuinta incapatoare

Vei avea nevoie de o locuinta incapatoare, cu suficiente camere, ca sa ii oferi celui mic toate conditiile. Poate nu este cel mai la indemana lucru, dar poti gasi alternative; schimbul de locuinte care sa implice doar o diferenta de chirie, sacrificarea unei sufragerii mari si transformarea ei in 2 camere mai mici sau schimbul de locuinte cu o ruda care nu foloseste toate camerele. Nu trebuie sa elimini complet si optiunea mutarii intr-o localitate mai mica, unde locuintele sunt mai ieftine, evident in functie de posibilitatile oferite de locurile de munca.

Pregatirea casei pentru un nou membru al familiei

trebuie sa pregatesti camera copilului din timp, pentru ca aceasta incapere este foarte importanta. Aici vei depozita patutul, o sa ai nevoie de un baby monitor, ca sa iti supraveghezi copilul, iar ca sa te asiguri ca pruncul va trai intr-un mediu curat, steril si ca sa aiba parte de o atmosfera relaxanta, apeleaza la dispozitive de ultima generatie care imbunatatesc calitatea aerului, precum dezumidificatoare, umidificatoare sau purificatoare de aer. Pe toate acestea le gasesti pe alecoair.ro, un producator cu reputatie care si-a castigat pozitia de lider in acest domeniu.

Ads

Un sistem de securitate performant

Ca sa te asiguri ca cel mic va fi totul timpul in siguranta, instaleaza-ti un sistem de securitate performant. Incepe cu usa de la intrare si alege un model metalic ranforsat. Apoi, monteaza-ti camere de supraveghere, atat in interiorul locuintei, cat si in exteriorul acesteia. De asemenea, apeleaza si la un videointerfon, ca sa oferi accesul pe proprietatea ta doar persoanelor pe care le cunosti. In plus, daca ai la dispozitie o curte, ia-ti si un caine de paza. Un sistem de alarma si unul antiefractie iti vor prinde si ele bine. Pe de alta parte, ca sa te asiguri ca hotii nu-ti vor calca pragul atunci cand nu te afli acasa, monteaza-ti becuri inteligente, pe care le poti programa sa se aprinda oricand iti doresti. Deopotriva, pentru masuri suplimentare de siguranta, nu ar trebui sa iti lipseasca detectoarele de fum, gaz si inundatii.

Ads

O masina personala

O masina personala iti va facilita viata de zi cu zi cand vei avea un copil. Orice urgenta o sa apara, o sa-l urci pe cel mic in automobil si o sa te deplasezi oriunde ai nevoie - la un control medical de rutina, o calatorie la bunici, o drumetie sau la cumparaturi. Vor fi numeroase activitati pe care sa le faci cu ajutorul automobilului. Gandeste-te ca mijloacele de transport te vor ajuta doar pana la un anumit punct, mai ales daca va fi nevoie sa te deplasezi cu caruciorul copilului dupa tine.

Sunt foarte multe detalii pe care sa le iei in calcul atunci cand urmeaza sa ai un copil. Important este sa te pregatesti, in prealabil, si sa te gandesti la cat mai multe scenarii ce pot aparea de la lucrurile simple la cele mai complexe - de exemplu, daca vrei sa cumperi un carucior pentru copil, nu strica sa verific daca intra in lift sau in portbagaj. Asigura-te ca ai resursele financiare necesare, ca te-ai informat cu privire la rolul de parinte si ca o sa ai comportamentul adecvat.