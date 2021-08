Cum poti mobila corect camera copilului

Mobilarea camerei unui copil nu este o sarcina usoara! De-a lungul anilor, dorintele si nevoile copilului se schimba, la fel si mediul sau. Patul copilului creste odata cu el, un birou isi ia locul in dormitor si depozitarea devine treptat la indemana. Gasirea aranjamentului potrivit, daca uneori poate fi o durere de cap, ii permite copilului sa se simta cel mai bine in camera lui si sa-si petreaca timpul acolo. In camera unui copil, mobilierul adaptabil sau un pat inalt sunt primele idei de adoptat pentru optimizarea spatiului. Odata ce mobilierul este la locul sau, decorul este cireasa de pe tort. Cat mai aproape de personalitatea copilului, culoarea, luminile sau lenjeria de pat completeaza atmosfera. Cumpara mobilier camera copilului de buna calitate.

1. Creati o camera in care copilul isi petrece timpul

Un copil care se simte bine in camera lui, merge acolo natural. Primul pas inainte de a amenaja camera unui copil, incepeti prin a-l incuraja sa profite de ea. Un covor ca zona de joaca, cateva perne pentru un colt de lectura, o masa de desen, un birou adaptat, etc. Conform dorintelor si obiceiurilor sale, dormitorul devine un loc in care ii place sa fie. Petrecand timpul in camera sa, copilul isi va crea treptat coconul. Sa te simti in siguranta in camera ta, ca intr-un balon, este esential.

2. Opteaza pentru un pat inalt

Patul inalt va permite sa aveti o zona de joaca dedesubt, spatiu de depozitare sau chiar o mica bancuta. Copiii isi pot gazdui prietenii sau parintii. Este un spatiu foarte personal in care copilul sta. De la 4 ani si pana la aproximativ 8 ani, preferam patul de inaltime mai redusa (aproximativ 130 cm) pentru a amenaja camera copilului, foarte practic. De la 6 ani si in functie de caracterul copilului, patul mezanin este o alternativa buna.

3. Puneti spatiul de stocare la indemana

Depozitarea trebuie sa fie usoara si accesibila. Nu este de mirare ca, camera lui este un adevarat haos daca copilul nu isi poate ordona propriile lucruri. Pentru copiii mici, putem instala cosuri cu roti, cutii de jucarii sau rafturi la inaltimea sa. Este, de asemenea, o chestiune de obisnuinta. Aratandu-i copilului cum sa-si aranjeze camera, este incurajat sa o faca in mod spontan. Putin mai tarziu, poti amenaja o garderoba de aproximativ un metru inaltime pentru a-l invata cum sa-si prinda hainele.Daca va confruntati cu lipsa spatiului, asezati deasupra ceea ce copilul nu foloseste asa de mult.

4. O camera cat mai apropiata de personalitatea copilului tau

Daca in primii ani camera lui este decorata dupa gusturile parintilor sai, tinde sa devina treptat propriul univers. De la varsta de 3 ani, se afirma caracterul copilului, incepe sa-si exprime gusturile si dorintele. Camera devine reflexul personalitatii sale, isi recunoaste locul. Inspirati-va din ceea ce ii place sa faca sau pur si simplu intrebati-l ce vrea. O diagrama de culori, universul eroilor sai preferati, si multe altele sunt toate cai de explorat pentru decorarea camerei copilului. Trebuie doar ca totulb sa fie cat mai pe placul celui mic.