Cum ne alegem lentile pentru ochelari?

Din ce în ce mai mulți dintre noi poartă ochelari de vedere. Pentru că ochii noștri sunt mai obosiți datorită ecranelor din jurul nostru, pentru că facem controale oftalmologice mai des ca acum 50 de ani, pentru că nu mai e nici pe departe o problemă să fii ochelarist, pentru că înaintăm în vârstă și ne trebuie ochelari de citit, cert e că pare că suntem mai mulți decât acum un secol.

Ce facem cînd vine vremea să comandăm (noi) lentile pentru ochelari?

Primul pas: mergem la oftalmolog și facem un control serios.

Va fi nevoie să îl repetăm periodic. Pe langă alte lucruri, sfaturi, tratamente, plecăm de acolo cu o prescripție (rețetă) de lentile pentru ochelari.

Aparent, al doilea pas este să mergem într-un magazin de optică și să ne comandăm ochelarii. Fiind vorba de ochii noștri, e bine să înțelegem ce ni se recomandă acolo și de ce, cât va trebui să coste.

Pasul doi: stabilim ce fel de lentile pentru ochelari alegem, ce ni se potrivește nevoilor și bugetului.

1. Dacă în prescripția primită aveți completate câmpurile (din coloana „sferic”) pentru distanță SAU aproape, atunci aveți nevoie de lentile monofocale: pentru miopie (distanță) SAU hipermetropie (aproape) SAU pentru presbitism (citit).

Pentru presbiopi, cei care au nevoie de ochelari pentru citit: puteți purta și lentile progresive, cu dioptriile pentru citit în partea de jos și fără dioptrii în partea de sus, având astfel o pereche de ochelari pe care o purtați permanent. Puteți face ca lentilele să fie și fotocromatice, ca să rezolvați și problema ochelarilor de soare.

Atât lentilele monofocale cât și cele progresive pot fi fotocromatice (lentile heliomate).

2. Dacă la rubrica „sferic” din rețetă sunt completate ambele câmpuri (si pentru distanță și pentru citit), atunci aveti de ales:



Faceți două perechi de ochelari, unii pentru vederea departe și alții pentru vederea aproape.

Faceți ochelari cu lentile bifocale, adică veți avea pe suprafața aceleiași lentile și dioptrii pentru vederea la distanță (în partea de sus) și pentru citit (în partea de jos), cu demarcație vizibilă între ele. Va dura ceva până să va obisnuiți cu trecerea bruscă de la unele dioptrii la altele, dar veți avea o singură pereche de ochelari cu care veți vedea bine și la distanță și aproape.

Faceți ochelari cu lentile progresive, veți putea vedea bine și la distanță, și la citit, și intermediar, iar zonele cu diferite dioptrii de pe lentile nu sunt vizibil delimitate. Trecerea între ele pe înălțimea lentilei se face progresiv, dar asta produce în lateralele lentilei zone prin care nu se mai vede la fel de clar. Aceste lentile au și contraindicații, necesită și un timp de acomodare, sunt și mai costisitoare, dar au avantaje clare față de celelalte soluții.

Ca subcategorii ale lentilelor progresive, puteți purta lentile progresive de interior, adică lentile care vă folosesc la citit și la o distanță de 1, 2 sau 4 m în încăpere, iar zona de vedere la distanță este eliminată. Un alt tip de lentile progresive mai specializate, lentilele degresive sau regresive folosesc celor care vor să vadă bine la birou, hârtiile de pe acesta și monitorul calculatorului, dar nu neapărat și mai departe în încăpere. Ambele au avantajul că zonele de vedere clară pentru aceste distanțe, aproape și intermediar, sunt mai mari câtă vreme zona pentru vedere la distanță nu mai apare pe lentilă.

Trebuie spus că astigmatismul (pe prescripția de la oftalmolog apar completate coloanele „cilindru”) este, din punctul de vedere al alegerii lentilelor, doar o nevoie în plus de corecție și nu presupune decât o prelucrare mai specială a lentilei.

Acum poate fi și momentul alegerii producătorului de lentile pentru ochelari. Essilor, Hoya, Nikon, Zeiss, Rhein Vision, Leica, Ital Lenti, Rodestock.. o mulțime de variante pentru toate gusturile și bugetele.

Odată lămurit tipul și producătorul, trebuie să stabiliți materialul lentilelor: sticlă minerală, mai rezistentă la zgâriere, dar mai grea sau sticlă organică (plastic) care este mai usoară, mai usor de prelucrat, mai rezistentă la lovituri și suportă mai multe tratamente. De asemenea, trebuie stabilit indicele de refracție: cu cât acesta e mai mare, cu atât sunt lentilele mai subțiri. La dioptrii mari, va fi nevoie de un indice de refracție mare, astfel încât lentilele să poată fi mai ușoare, mai estetice și mai ușor de montat pe ramă.

Următoarele alegeri se referă la tratamentele aplicate lentilei: antizgâriere (durificare), oleofob, hidrofob, antistatic, protecție împotriva luminii albastre dăunătoare, protecție la razele UV, tratamentul fotocromatic (cel care face ca lentilele să se întunece cu atât mai tare cu cât este lumina soarelui mai puternică). În general acestea sunt sub formă de pachete de tratamente pe care producătorul le prestabilește pentru anume tipuri de lentile, iar aceste seturi pot fi mai complexe sau pot conține doar un singur tratament. Tratamentele pot fi aplicate oricarui tip de lentile pentru ochelari, fie ele monofocale sau multifocale (bifocale sau progresive).

De asemeni, puteți alege ca lentilele dumneavoastră să fie colorate, în masă sau degrade, în diferite nuanțe.

Acestea sunt alegerile pe care le aveți de făcut când vă comandați lentile pentru ochelari. Nu pare simplu, dar nici foarte complicat. E vorba totuși de ochii dumneavoastră, nu lasați pe alții să decidă ce veți purta probabil zilnic. Nu vă lăsați duși în situația să îi spuneți opticianului să vă pună ce lentile crede dumnealui, de la ce producator preferă să va pună, să răspundeți jenat „nu știu” dacă vă întreabă de tratamente sau alte opțiuni, îngrijorat că nu știti cât vor costa. Si, sincer, de câte ori puteți sa spuneți „nu știu, dar cît costă asta?” în decursul unei vizite la optician? Mai bine asezați-vă la calculator, faceți o simulare, citiți, aflați ce e cu fiecare opțiune și vedeți cât vă costă în plus fiecare, care sunt absolut necesare și care trebuie să fie un preț corect pentru ele. Noi am făcut această simulare la ochelari.com, am ales lentile ochelari urmărind exact succesiunea de alegeri de mai sus.

Acum știm ce ne dorim, ce ce ne trebuie, ce ni se potrivește și putem să acționăm.

Pasul trei: mergem la optician.

Și știm ce comandăm, nu mai ridicăm din umeri și ne simțim în largul nostru sau... comandăm în magazinul online dacă prețul ni se pare mai bun și totul corespunde exigențelor noastre.

În final, vom fi mândri purtatori ai unor ochelari configurați de noi înșine, pe gustul nostru și pentru care am cheltuit exact cât era cazul.