Terasa de acasa este de obicei un punct de intalnire si relaxare, astfel incat alegerea de mobilier terasa potrivit este esentiala pentru a te bucura de acest spatiu. Urmeaza aceste cinci sfaturi pentru a alege mobilierul ideal pentru terasa ta.

Mobilierul de terasa sau de gradina este la fel de important ca si cel de interior. Mai ales pe vreme calda, acest loc devine un loc esential in gospodarie, fie ca este vorba de mancare, munca, relaxare sau pur si simplu petrecere cu familia sau prietenii. Nu exista un loc mai bun pentru a ne deconecta acasa decat terasa, balconul sau gradina.

Prin urmare, dincolo de decor, este important sa alegi un mobilier potrivit pentru terasa ta, in functie de dimensiuni, clima si activitatile pe care le desfasori pe ea. In continuare, impartasim cu tine cinci sfaturi pentru a alege mobilier terasa ideal pentru a decora.

Dimensiunea terasei tale

Inainte de a alege mobilier terasa, este important sa tii cont de dimensiunile terasei tale. Daca este foarte mare si alegi mobilier mic, aceasta va arata goala. Daca, pe de alta parte, terasa ta este mica, alegerea mobilierului foarte mare o va face sa para prea aglomerata.

Unele culori si materiale ale mobilierului chiar ajuta la conferirea senzatiei de spatiu mai mare. Este important sa tii cont de faptul ca exista suficient spatiu intre intrare, fotolii, scaune si mese pe care le alegi, pentru a circula liber fara a fi nevoie sa rearanjezi mobilierul.

Pentru un balcon, dimensiunile fiind mici, exista diferite optiuni: o masa si scaune pliabile sau stivuibile, mese extensibile, un recliner confortabil cu o masa laterala sau un hamac.

Design mobilier terasa

Pe langa dimensiunea mobilierului, designul acestora influenteaza direct stilul si functionalitatea pe care vrei sa le oferiti terasei. In spatii mici, este indicat sa amplasezi scaune pliante si mese sau fotolii cu materiale usoare si linii curbe.

Pe de alta parte, daca spatiul este mai deschis, mobilierul voluminos cu linii patrate este ideal pentru a da senzatia unui spatiu confortabil in ciuda dimensiunilor mari.

Functionalitatea sa

O alta chestiune cheie pentru alegerea de mobilier terasa este sa te gandesti ce utilizare va avea acesta in spatiul exterior. Ce activitati ai vrea sa faci in curte sau pe terasa? O sala de mese si un raft pentru depozitarea vaselor pot fi utile daca intentionezi sa iei micul dejun, pranzul sau cina afara.

Daca, dimpotriva, cea mai mare dorinta a ta este sa te relaxezi, probabil ca tot ce iti trebuie sunt cateva canapele si mese mici.

Materiale pentru mobilier terasa

Un factor important atunci cand alegi mobilierul de terasa este sa iei in considerare clima. Exista terase acoperite care protejeaza mobilierul de soare si de ploaie. Cu toate acestea, daca terasa ta este in aer liber, te poti gandi la o umbrela pentru a proteja mobilierul sau le poti alege pe cele care sunt mai rezistente.

Unele materiale rezistente sunt aluminiu, ratan si plastic. Pe de alta parte, lemnul, fierul si rachita sunt materiale care necesita o ingrijire mai mare, deoarece tind sa aiba o rezistenta mai mica la soare si ploaie.

Ia in considerare bugetul tau

Ar putea parea evident, dar ca orice spatiu pe care vrei sa il decorezi, trebuie sa stabilesti un buget. De multe ori, nu este necesar sa cheltui o suma mare de bani pentru a proiecta terasa din visele tale. Un buget ridicat nu echivaleaza neaparat cu un design de calitate superioara si cu materiale premium care vor rezista in anii urmatori. Prin urmare, este recomandabil sa compari mobilierul si preturile din diferite magazine de decoratiuni.

O alta optiune este de a opta pentru materiale mai ieftine, cum ar fi plasticul, care sunt rezistente si au o mare varietate de modele. De asemenea, exista tutoriale pe internet pentru a realiza mobilier terasa intr-un mod usor, refolosind materialele pe care le avem in general acasa.