O noua editie a emisiunii culinare "Chefi la cutite" s-a incheiat la Antena 1 cu succesul Narcisei Birjaru din echipa lui Catalin Scarlatescu.

Catalin Amarandei, Elena Matei si Narcisa Birjaru au fost cei trei "chefi" care s-au luptat in ultimul act, difuzat miercuri.

In cele din urma, Narcisa Birjaru a fost declarata invingatoare, ea trecandu-si astfel in cont si marele premiu de 30.000 de euro.

Intrebata ce va face cu banii, Narcisa a raspuns, pentru a1.ro: "Inca nu stiu exact. Mi-as dori sa dau avans, sa imi cumpar o casa noua. Dar, pe viitor, mi-ar placea sa am si un restaurant al meu in care sa includ o buna parte dintre preparatele pe care le-am gatit in acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prajitura lui mamaie si tocana specifica gatita in semifinala", a spus ea pentru a1.ro.

La randul sau, Catalin Scarlatescu a avut o reactie emotionanta pe Facebook: "Sezonul 9 mi-a depasit toate asteptarile. Pentru prima data in istoria Chefi la cutite o femeie a reusit sa obtina trofeul. Bravo, Narcisa! Te felicit!

Am simtit ca ar face orice ca sa invete mai mult, sa se autodepaseasca, sa castige. Este un om care a muncit extrem de mult ca sa ajunga aici, un om care nu are multa incredere in fortele proprii, dar un om care da un gust fabulos mancarii. Narcisa, te-ai nascut sa gatesti! Sa nu lasi pe nimeni sa iti ia asta".