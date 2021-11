Ce poate sa faca un espressor profesional, fata de unul obisnuit?

Aroma si gustul unei cafele savurate intr-o cafenea depasesc cu mult calitatea cafelei de acasa, oricat de priceputa si pasionata ar fi persoana care o pregateste. Explicatia acestui fapt consta in calitatea net superioara a echipamentelor de preparare a cafelei existente intr-o cafenea.

Acestea se remarca prin capacitatea de a prepara zeci de sortimente de bauturi, prin calitatea remarcabila a acestora, prin viteza de preparare, precum si prin usurinta utilizarii si un consum redus de energie. Iata unele dintre cele mai performante echipamente disponibile pe piata!

Espressor profesional full automat Tango Duo ST

Masina de cafea superautomata Tango ST Duo este dotata cu o interfata cu ecran touchscreen de 7 inch, pentru a controla intuitiv capul grupului Tango, recunoscut pentru calitatea exceptionala de extractie a cafelei.

Acest espressor profesional complet, de ultima generatie, este capabil sa creeze si sa compuna un meniu de 96 de sortimente diferite de bauturi delicioase si poate prepara 4 bauturi in acelasi timp, cu apa si abur.

Cu o latime de numai 60 de centimetri, minima pentru o masina de cafea superautomata de doua grupuri, se dovedeste unitatea ideala pentru cafenelele, barurile sau restaurantele care doresc sa transforme automat cafeaua si laptele proaspat intr-o varietate de bauturi.

Capacitatea de livrare este de-a dreptul impresionanta: 440 de cesti pe ora de Espresso de 40 de mililitri, 300 de cesti pe ora de Espresso lungo de 100 de mililitri, 240 de cesti pe ora de Capuccino, 180 de cesti de Latte in fiecare ora si, de asemenea, 56 de litri de apa fierbinte pe ora.

Espressor Electrolux Professional cu 4 unitati

Acest espressor profesional este compus din 4 unitati diferite si dotat cu fierbator de 21,9 litri. Exista 4 cutii de comanda autonome, cu 4 programe de dozare programata, programare abur si apa si cu un ciclu de curatare automata.

Linia MIRA prezinta un contur dinamic, cu un design atractiv in linie continua, care reuneste componente realizate din otel inoxidabil, din plexiglas si cromate. Astfel, materialele folosite reprezinta o garantie a calitatii si a rezistentei in timp.

Tehnologia folosita in realizarea acestui espressor profesional garanteaza o calitate constant extraordinara a cafelei pe intreg parcursul zilei, deoarece produsul isi pastreaza permanent calitatea si fiabilitatea.

Printre caracteristicile care fac diferenta se numara cutii de comanda autonome pentru controlul comenzilor volumetrice, maner manual Steamglide pentru controlul nivelului de abur orizontal si cu precizie printr-un cartus ceramic. De asemenea, este dotat cu un distribuitor de apa calda cu doua taste de temporizare programabila si cu un distribuitor de abur cu o tasta de temporizare programabila.

Espressor Electrolux Professional cu o unitate si fierbator de 6,3 litri

Nu orice bar sau cafenea are nevoie sa serveasca sute de bauturi pe parcursul unei singure ore. Daca numarul clientilor nu este atat de mare, o alegere ideala este reprezentata de un espressor traditional Electrolux Professional, cu o singura unitate si un fierbator cu capacitatea de 6,3 litri.

Se remarca prin ciclul de curatare automata care simplifica mult intretinerea sa, prin cele 4 taste de dozare programabila si prin posibilitatea de programare a apei si aburului. Calitatea si fiabilitatea sunt cele specifice acestui brand recunoscut si apreciat pe plan international.

Daca detineti sau administrati o cafenea si doriti sa cuceriti clientii cu gustul si calitatea sortimentelor servite, vizitati magazinul online Fresco.ro! Veti gasi zeci de modele de espressor profesional de cea mai buna calitate, la preturi competitive!