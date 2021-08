Ce este cristalul de Bohemia si de ce merita sa il oferi cadou?

Daca vrei sa oferi un cadou elegant, deosebit si valoros, poti lua in considerare obiectele realizate din cristal de Bohemia. Cu o stralucire aparte, cu o istorie interesanta in spate si cu proprietati foarte interesante, cristalul produs in regiunile Boemia si Silezia din Cehia poate cuceri orice persoana.

Ce este cristalul de Bohemia?

Este o sticla speciala, produsa in Cehia, recunoscuta pentru designul sau deosebit. Evolutia acestui material in timp a fost una foarte interesanta si a inceput in urma cu mai bine de 2000 de ani, atunci cand s-a descoperit sticla. Cristalul cunoscut astazi insa, a aparut abia in secolul 17, atunci cand a inceput sa fie folosit oxid de plumb in locul oxidului de calciu folosit la sticla. Rezultatul a fost unul extrem de interesant:

Mult mai multe posibilitati de prelucrare;

O stralucire deosebita, pe care sticla normala nu o poate atinge;

transparenta;

rezistenta mai mare.

Multumita acestor proprietati si multumita talentului pe care il aveau lucratorii in sticla din Bohemia, produsele decorative din aceasta zona au devenit cunoscute in intreaga lume. In secolele 17, 18, sticlaria ceha devenise la fel de valorolasa precum bijuteriile din metale pretioase, iar aristocratii vremii plateau sume exorbitante pentru candelabre de cristal, seturi de farfurii si pahare de cristal sau diverse alte elemente decorative.

Astazi, candelabre de sticla produse in acea vreme atarna in cladiri extrem de valoroase din lume, cum ar fi Scala din Milano, Teatro dell’Opera din Roma sau Palatul Versailles.

Din fericire, costul produselor din cristal de Bohemia este unul mult mai scazut decat era odinioara, majoritatea oamenilor putand sa isi cumpere astfel de produse.

Care este diferenta dintre cristalul de Bohemia si sticla?

Principala diferenta este data de continutul de oxid de plumb din compozitie. Sticla nu contine oxid de plumb, in timp ce cristalul poate avea un procent intre 4% si peste 30% din acest material. In functie de valoarea acestui procent, sunt definite mai multe tipuri de cristal.

Calitatea cristalelor intre 4 si 10% este una inferioara, motiv pentru care foarte multi experti le includ in categoria sticlei. Sunt considerate a fi cristale cele cu un continut de oxid de plumb intre 10 si 30%, iar cele cu continut de peste 30% sunt considerate a fi cristal superior.

In principiu, proprietatile cristalului pot fi vazute cu ochiul liber:

Este mai greu decat sticla normala;

Asigura o reflexie mult mai buna a luminii;

Poate contine detalii estetice mult mai interesante;

Este perfect transparent, nu doar translucid, asa cum este sticla normala.

Ce produse pot fi realizate din cristal de Bohemia?

Optiunile sunt nelimitate. Se pot cumpara produse de bucatarie (farfurii, pahare, solnite, etc), vaze, bomboniere, lustre, suporturi de lumanari sau diverse elemente pur decorative - vezi cateva exemple in magazinul de cadouri ClassGifts.ro.

Cum pastrezi cristalele de Bohemia pe termen lung?

Data fiind aprecierea pentru acest material, un set de pahare de cristal de Bohemia sau niste accesorii realizate din cristal pot fi pastrate zeci de ani si pot fi lasate chiar mostenire. Pentru a te putea bucura de ele pe termen lung insa, trebuie sa stii cum sa le ingrijesti, deoarece pot fi destul de flexibile:

Paharele trebuie sa fie intotdeauna depozitate in picioare. Daca sunt depozitate cu gura in jos, pot aparea crapaturi;

Curatarea cristalelor se face cu apa calduta si cu un detergent cat mai bland. Este bine sa se evite orice produs de curatare abraziv, care poate produce zgarieturi;

Trebuie sa fie evitata schimbarea brusca de temperatura;

De ce sa oferi cadou produse din cristale de Bohemia?

1. Pentru ca un astfel de cadou este valoros, insa nu reprezinta o investitie foarte mare. In ultimii ani, pretul produselor din cristal a devenit din ce in ce mai accesibil;

2. Pentru ca este un cadou elegant, pe care persoana careia i-l oferi il va pastra pentru foarte multa vreme. Poate crea o ancora in timp care sa genereze o multime de amintiri;

3. Pentru ca vine la pachet cu o istorie foarte interesanta;

4. Pentru ca poti gasi foarte multe produse realizate din cristale de Bohemia, care sa se potriveasca perfect cu preferintele persoanei careia i le oferi. De la icoane cu rame din cristal, pana la pahare, scrumiere sau solnite, toate se pot dovedi a fi extrem de atractive.