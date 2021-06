Cat de pliabil este un carucior pliabil?

Caruciorul este un accesoriu indispensabil, pe care il vei lua cu tine oriunde pleci impreuna cu cel mic: in mici escapade prin oras sau prin parc, in vacante, sau la bunici. Acesta trebuie sa ii ofere copilului confortul si siguranta de care are nevoie, si in acelasi timp trebuie sa poata fi transportat cu usurinta atunci cand plecati intr-o noua aventura.

Sezonul cald reprezinta o perioada foarte activa pentru toti parintii, cu multe plimbari si calatorii. Pentru aceasta perioada se recomanda folosirea unui carucior pliabil si usor de manevrat. Pliabilitatea e un factor fundamental, in special daca ai un spatiu restrans acasa sau daca esti nevoit sa asezi caruciorul des in portbagajul masinii.

Metoda de pliere este un aspect deosebit de important al caruciorului, care trebuie luat in considerare atunci cand il alegi pe cel mai potrivit pentru micutul tau. In randurile de mai jos vom discuta despre cele doua tipuri de pliere ale carucioarelor: plierea tip umbrela si plierea tip carte. Fiecare dintre acestea doua modalitati de pliere vine cu avantaje si dezavantaje, si este important sa le cunosti pe fiecare in parte inainte de a face achizitia.

Carucioarele cu pliere tip umbrela

Carucioarele tip umbrela sunt usoare si compacte, ceea ce le face ideale atat pentru mersul in oras, cat pentru plimbarile in mediul rural.

Denumirea de carucior tip umbrela e data de forma pe care o are accesoriul atunci cand este pliat, datorita manerului tip "coarne". Acest model de carucior este din ce in ce mai folosit de parinti pentru a-si plimba micutul, fiind usor de manevrat datorita rotilor pivotante din fata, care permit evitarea obstacolelor cu usurinta.

In plus, gratie sistemului compact de pliere, caruciorul tip umbrela ocupa mult mai putin spatiu de depozitare fata de carucioarele standard, care sunt mult mai voluminoase si mai grele. De asemenea, cadrele carucioarelor cu pliere tip umbrela sunt de regula mai usoare decat cele ale modelelor care se pliaza tip carte, ceea ce iti permite sa folosesti o singura mana atunci cand pliezi caruciorul.

Cu toate astea, exista si minusuri in cazul modelelor care se pliaza in forma de umbrela. De exemplu, plierea de acest tip presupune existenta unui cadru mai putin robust, ceea ce poate face caruciorul sa fie mai fragil. Un alt dezavantaj al modelelor cu pliere tip umbrela e faptul ca nu pot fi conduse cu o singura mana atunci cand copilul se afla in carucior, deoarece forta care impinge caruciorul va fi directionata doar catre una din cele doua parti ale caruciorului. Totodata, in cazul carucioarelor mai slab calitative, cel mic poate simti un disconfort la nivelul spatelui din cauza spatarului care nu este prevazut cu un strat mai gros de material izolator.

Carucioarele cu pliere tip carte





Fata de plierea de tip umbrela, cea de tip carte este semnificativ mai compacta si implica de cele mai multe ori folosirea ambelor maini. De altfel, pe piata exista si modele de carucioare care se pliaza ultracompact folosind o singura mana, ceea ce iti permite sa le transporti cu usurinta in portbagajul masinii atunci cand pleci in vacanta cu cel mic.

Modelele de carucioare cu pliere de tip carte tind sa fie mult mai robuste si mai stabile, fapt ce le face putin mai grele decat cele cu pliere tip umbrela. Acest lucru poate reprezenta un dezavantaj, in cazul in care vrei sa ai un carucior mai usor, care sa poata fi manevrat cu mai multa lejeritate. In schimb, de multe ori mai usor nu inseamna mai sigur. Fiind putin mai voluminoase datorita cadrului robust, aceste carucioare au de regula si un sezut mai generos - ceea ce inseamna mai mult confort pentru cel mic. Confortul si siguranta copilului primeaza atunci cand alegi accesoriul potrivit, asadar ar trebui sa tii cont de faptul ca un carucior cu pliere de tip carte intruneste aceste caracteristici.

Dimensiunile foarte compacte pe care aceste modele de carucioare le au atunci cand sunt pliate le fac ideale pentru a fi luate in calatorii.

In concluzie, sfatul nostru este sa tii cont de nevoia de confort a micutului tau si sa optezi pentru un carucior pliabil tip carte, care sa ofere un grad mai mare de stabilitate si siguranta celui mic si care sa poata fi totodata transportat cu usurinta.