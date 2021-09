Cartile de dezvoltare personala iti vor dezvalui cea mai buna versiune a ta!

Se spune ca „intotdeauna se poate mai bine”, insa drumul spre imbunatatire nu este tot timpul si cel mai simplu. Te-ai gandit vreodata cum ar arata viata ta daca ai avea mai multa incredere in tine, daca nu ti-ar pasa atat de mult ce spun cei din jur, daca ai putea sa interpretezi tacerea din spatele cuvintelor sau daca nu ti-ai mai da inima unei persoane care nu o merita?

Cu siguranta, imbunatatirea acestor aspecte te-ar aduce mai aproape de o varianta a personalitatii la care aspiri si care te-ar ajuta sa obtii tot ceea ce iti doresti in viata. Insa cum poti proceda pentru a accepta si schimba diferite aspecte din personalitatea ta fara sa investesti sume colosale de bani?

Raspunsul este simplu: citeste. In momentul de fata, exista sute de carti dezvoltare personala scrise de oameni care si-au pus intrebarile pe care ti le-ai pus si tu si care au avut aceleasi dorinte ca ale tale. Alege volume scrise de autori cu experienta in domeniu, care au dedicat ani studierii unui anumit subiect, sau opteaza pentru titluri semnate de oameni simpli, care au descoperit metode care functioneaza si vor sa le impartaseasca si cu cei din jur.

Indiferent pentru care versiune optezi, trebuie sa stii ca libraria online Bookzone are cele mai bune carti de dezvoltare personala in colectia sa si, in plus, ofera reduceri pe care nu poti sa le ratezi.

Te-a sedus si s-a dus. Cum schimbi povestea – Natasa Alina Culea, Gabriela Presada

Publicata la editura Bookzone, acest volum face parte din categoria de carti de dezvoltare personala dedicata femeilor care vor sa inteleaga mai bine sexul opus. Autoarele au adunat raspunsuri la cele mai arzatoare intrebari ale femeilor, oferite de barbati de varste si profesii diferite. O astfel de lectura te va ajuta sa intelegi mai bine ce se intampla in mintea barbatilor si cum trebuie sa procedezi pentru a vorbi limba acestora.

Ghidul unui calugar pentru a fi fericit. Meditatia in secolul 21 – Gelong Thubten

Cu siguranta, ai auzit deja despre puterea meditatiei si despre efectele benefice pe care aceasta practica le are asupra tuturor aspectelor din viata ta. Insa acum, in secolul 21, poate fi mai greu ca niciodata sa inchizi ochii si sa iti golesti mintea. De aceea, lectura unei carti de dezvoltare personala, in care un calugar abordeaza acest subiect, poate fi bine-venita. Doar astfel, vei putea porni intr-o calatorie interioara, care te va purta spre cea mai buna versiune a ta.

Iubirea te invata - Irina Binder

Iubirea este cel mai bun profesor, iar Irina Binder este cea mai potrivita persoana sa "predea" aceasta "materie" deosebita. Autoarea considera ca iubirea are intotdeauna raspunsul potrivit la orice intrebare, orice suparare si orice problema si te invita si pe tine sa descoperi acest lucru, in noua sa carte. Nu o vei putea lasa din mana, o vei citi din scoarta in scoarta si vei afla toate secretele iubirii. Vorba autoarei, chiar este timpul sa traiesti cu si pentru iubire!

Unfu*k Yourself. Elibereaza-ti mintea si traieste-ti viata – Gary John Bishop

Una dintre cele mai populare carti dezvoltare personala, Unfu*k Yourself a fost un bestseller imediat ce a cunoscut lumina tiparului. Autorul este un expert in domeniul dezvoltarii personale si isi invata cititorii sa scape de toate presiunile si preconceptiile acumulate de-a lungul vietii. Descrisa drept multi drept „cartea care le-a schimbat viata” (life-changer), aceasta este o lectura care nu trebuie sa lipseasca din colectia ta, daca te pasioneaza acest domeniu.

Insa lista nu se incheie aici! Acceseaza platforma online a librariei Bookzone si vei descoperi carti dedicate subiectelor care te intereseaza pe tine. Doar astfel, ai sansa sa devii cel mai bun in orice ti-ai propus sa faci.