Când este Halloween 2021. Tradiții, obiceiuri și superstiții

Inițial o veche manifestare religioasă din Irlanda, Scoția și nordul Franței, Halloween-ul a devenit o sărbătoare internațională, dar foarte populară în Irlanda, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Australia sau Noua Zeelandă. O sărbătoare „de speriat” la origini, prin pătrunderea în America Halloween-ul a devenit o sărbătoare centrată pe comunitate, cu parade și petreceri pentru copii, în care elementele „înfricoșător” sau „grotesc” au fost cosmetizate.

Când este Halloween 2021 și cum se sărbătorește

Halloween 2021 va fi sărbătorit duminică 31 octombrie, mai exact în noaptea dintre 31 octombrie și 1 noiembrie. Acesta are încărcătură religioasă, dar în prezent este mai mult o sărbătoare comercială.

Se estimează că peste 170 de milioane de americani plănuiesc vacanțe în timpul sărbătorii de Halloween, că în această perioadă se cumpără peste un sfert din bomboanele care se consumă anual în America și că americanii cheltuiesc peste 8 miliarde de dolari cu această ocazie ( în SUA Halloween-ul este a doua cea mai mare sărbătoare după Crăciun).

În mod tradițional, de Halloween se organizează petreceri comunitare, petreceri tematice, părinții își însoțesc copiii la colindat (Treat or Trick) sau au loc fel de fel de activități concentrate pe jocuri, decorarea dovlecilor, mâncare de sezon și costume de sărbătoare.

Halloween 2021 în România

După Revoluția din Decembrie 1989 românii au preluat și ei această sărbătoare. Televiziunile au fost cele care au popularizat această manifestare care în timp a devenit o obișnuință în rândul familiilor tinere. Din păcate, condițiile sanitare din acest an fac imposibile o mare parte dintre activitățile în aer liber sau cele comunitare, astfel încât, cei care vor să marcheze acest eveniment vor fi nevoiți să o facă în confortul propriei locuințe.

Cei care au copii vor putea să organizeze o petrecere cu costume în familie. În timpul acesteia se pot organiza jocuri, se pot consuma băuturi și mâncăruri tematice, se pot spune povești înfricoșătoare sau se pot urmări filme de groază. Sunt filme din această categorie care sunt potrivite pentru a fi urmărite împreună cu familia, cum ar fi „Hocus Pocus”, „The Nightmare Before Christmas”, „Beetlejuice”, „It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” sau „Hubie Halloween”, dar sunt și filme mai „tari”, ca „Halloween” cu Tommy Lee Curtis,,, Night Teeth” (2021), „Walking Dead”, etc.

Industria jocurilor a exploatat din plin tradițiile, obiceiurile și superstițiile legate de Hallowen. Dacă vrei să petreci această sărbătoare înfricoșătoare într-o atmosferă destinsă, dar în ton cu semnificația zilei, ai la dispoziție o colecție bogată de sloturi online cu tematică Halloween. Indiferent că îți plac poveștile cu vampiri, vârcolaci, fantome și magie sau vrei să participi la o petrecere virtuală cu dovleci sculptați și invitați „de speriat”, gusturile îți vor fi satisfăcute cu prisosință.

Originile Sărbătorii de Halloween

Se presupune că originile acestei sărbători se găsesc în festivalul celtic Samhain care marca sfărșitul verii, strângerea recoltelor și trecerea într-un nou an (1 noiembrie). Credința celtă asocia acest moment cu începerea iernii și moartea și presupunea întoarcerea morților printre cei vii.

Preoții celți (druizii) considerau că prezența spiritelor morților îi ajuta să prevadă viitorul. Ei aprindeau focuri sacre unde aduceau jerfe în produse agricole și animale și inițiau ceremonii care să-i apere pe oameni în timpul iernilor lungi și întunecate. În timpul acestora purtau costume și măsti pentru a nu fi recunoscuți de spirite, de unde și obiceiul costumării de Halloween.

Cucerirea celților de către romani a avut ca și consecință combinărea festivalului Samhain cu Feralia (o zi de comemorare a morților la romani care avea loc la finalul lui octombrie) și Ziua Pomonei (zeița romană a fructelor și a pomilor – mărul a devenit un simbol Halloween).

După răspândirea creștinismului în ținuturile celtice, preoții nu au reușit să-i determine pe localnici să renunțe la sărbătoarea păgână. Papa Grigore al III-lea a avut ideea să mute Ziua Tuturor Martirilor pe 1 noiembrie pentru a impune tradițiile creștine. Deși creștinată în număr mare, populația cu origini celte a continuat să comemoreze Ziua Tuturor Sufletelor în mod similar cu Samhain: focuri mari, parade, costume de sfinți, îngeri sau diavoli.

Cum a apărut numele de Halloween

Sărbătoarea Zilei Tuturor Sfinților a fost numită și All-hallows sau All-hallowmas (din engleza veche Alholowmesse care înseamnă Ziua Tuturor Sfinților). Noaptea de dinainte, noaptea tradițională de Samhain, a fost numită All-Hallows Eve și, în cele din urmă, Halloween.

Numele Halloween a fost popularizat de poetul scoțian Robert Burns, cel care a scris în 1785 un poem cu acest nume.

Cum a ajuns dovleacul simbolul Halloween

Inițial, simbolul asociat lumii de dincolo și Samhain-ului era mărul. În timpul sărbătorii, femeile încercau să își afle alesul însemnând un măr pe care îl aruncau într-un vas. Ursitul era cel care scotea mărul din vas.

Ulterior, de sărbătoarea de Halloween a fost legat indestructibil Dovleacul. În zilele noastre dovlecii sunt subiectul unora dintre cele mai impresionante decorațiuni de Halloween. Puțină lume știe totuși că, la început, erau sculptați napi, care au fost numiti Jack O’Lanterne, după o legendă irlandeză.

Se spune că, într-o noapte, un bețiv local, pe nume Jack, l-a prins pe Diavol într-un copac săpând o cruce în scoarță. Ca să-l facă scăpat, bețivul l-a pus pe Diavol să jure că nu îi va revendica niciodată sufletul. După o viață de desfrâu, la moarte, lui Jack i-a fost refuzat accesul în Rai. El a încercat să meargă în Iad, dar Satana și-a ținut jurământul și nu i-a primit sufletul, ba mai mult a aruncat în el cu un cărbune aprins. Jack a pus cărbunele într-un nap pentru a-l folosi ca o lanternă cât timp rătăcește în căutarea odihnii veșnice.

Cum a apărut tradiția Treat or Trick

Una dintre cele mai populare tradiții de Halloween la americani este colindul (Treat or Trick). În seara de Halloween, însoțiți de părinți, copiii, îmbrăcați în costume tematice, vizitează casele vecinilor. Aceștia îi răsplătesc cu bomboane pentru a ține spiritele rele departe de casă.

Tradiția își are originile la primele parade de Ziua Tuturor Sufletelor din Anglia, când cetățenii săraci cerșeau mâncare, iar familiile le dădeau „prăjituri de suflet” în schimbul promisiunii că se vor ruga pentru rudele decedate ale familiei. Biserica a încurajat această practică pentru a descuraja vechiul obicei de a lăsa afară mâncare, vin sau băuturi spirtoase pentru a împiedica fantomele să intre.

Superstiții de Halloween

Halloween-ul a fost o sărbătoare plină de mister, magie și superstiții. Dacă, la începuturi, spiritele morților erau prietenoase, iar familiile le opreau loc la masă, le lăsau bunătăți pe pragul ușii sau le aprindeau lumânări pentru a le ajuta să-și găsească drumul spre tărâmul sufletelor, cu timpul, spiritele au fost percepute ca rău-voitoare și au generat superstiții înfricoșătoare.

Începând cu Evul Mediu, pisicile negre sunt percepute ca aducătoare de ghinion, deoarece se considera că vrăjitoarele luau această formă pentru a nu fi descoperite. Tot pentru a evita ghinionul, în preajma sărbătorii de Halloween se evită spargerea oglinzilor, călcatul pe crăpăturile drumului sau vărsarea de sare.

În Scoția, vracii recomandau tinerelor eligibile să însemne câte o alună pentru fiecare pretendent și să le arunce în foc. Alesul era cel a cărui alună se făcea scrum. O altă superstiție scoțiană era aceea că o masă cu nuci, alune și nucșoară ajuta tinerele să-și viseze alesul. În alte culturi, viitorul soț putea fi aflat aruncând coji de mere în spate (luau forma inițialelor alesului), uitându-se la gălbenușurile de ou care pluteau într-un vas cu apă sau privind într-o oglindă, peste umăr, pe întuneric.