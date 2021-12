Aventurile unei blonde la volan

Viziunea mea asupra profesiei ideale a bărbatului care ajunge să te suporte toată viața, sau măcar o bucată din ea, s-a schimbat radical. Nu vreau medici, avocați, procurori, președinți, IT-iști, sau alte meserii pompoase sau bănoase. Mecanic să fie, că viața mea ar fi fost considerabil mai ușoară dacă aș fi avut unul.

Să nu mă înțelegeți greșit, am lăsat demult mofturile de mironosiță dependentă de sacralitatea unghiilor ei care trebuie protejată cu orice preț de bărbatul din dotare. Mă bag la desfundat căzi, wc-uri, la schimbat becuri și aerisit calorifere, că așa e când locuiești singură. Dar sunt gata să bag și ultimul strop de independență la naftalină când vine vorba de problemele cu mașina.

Relația mea cu mașina, botezată între timp Lola, că cică de copil nu mergea numele, a ajuns la un punct de cotitură în ultimele luni. Că mi-a mâncat ficații e puțin spus, deja oamenii care mă văd zilnic pot să depisteze de cum intru pe ușă ”moaca de mașină stricată”.

Totul a început prin august, când mă urc la volan să plec până-n vecini. Observ că geamul șoferului nu se deschide și că oglinzile nu se mai rabatează când o încui și o descui. După niște zile de văicăreală, iau problema în mâini și citesc manualul de utilizare al mașinii. Alte două ore de tutoriale pe YouTube mai târziu, știam exact ce am de făcut: cutia de siguranțe de la motor, poziția numărul 26, 7,5 A.

Ads

Pasul doi, să cumpăr siguranțele. Găsesc două modele și le cumpăr pe ambele, să fie, că nu m-a dus capul să verific înainte. Evident că nu a fost nici una bună și că am ajuns să comand de pe net altele, dar nici nu mai contează, ideea e că a funcționat și că deja împărțeam, doct, sfaturi despre mașini în stânga și-n dreapta.

Nu trec bine două luni, că aud un ”troc-troc-troc” pe partea dreapta în mers. În primă fază am dat muzica mai tare și am ignorat, cine știe, face pe nebuna, îi trece. Când am văzut că se îngroașă gluma și că nu-i un moft am zis că a venit momentul unei noi premiere în existența mea de blondă vopsită. Să duc mașina la service singură singurică.

Ajung, prima provocare. Îmi spune un băiat s-o parchez lateral. Păi, nu ai idee ce îmi ceri, eu parcări laterale n-am mai făcut de la școala de șoferi. Eu ori o bag cu fața, ori caut alt loc. Își face milă de mine și face el manevra.

20 de minute mai târziu vine mecanicul și îmi face o listă: ”Păi, ambreiajul e pe ducă, parcă ar avea ceva firele de la frâna de mână, are pierderi de ulei da’ nu știm de unde, să schimbăm și uleiul de la cutia de viteze, că na, să fie, ar mai fi și un tampon de motor. O facem?”.

Ads

Păi… eu am venit pentru troc-troc-troc pe partea dreaptă. Rămâne să ne auzim la telefon pentru estimarea de preț. Nu ajung bine acasă, că sună. Nu a cerut decât vreo jumătate din prețul mașinii. Zic, lasă, merg frumos în continuare cu muzica mai tare.

Mai trece vreo lună, se îngroașă gluma și cu ambreiajul. Patinează? Bifat. Agață când schimb viteza? Bifat. Cresc turațiile, dar nu și viteza când accelerez? Bifat.

Acum dă doamne și un mecanic în Bucureștiul ăsta care să nu funcționeze pe principiul e femeie, habar n-are de mașini, așa că triplez suma. Culmea, l-am găsit. Mai mult, după ce a rezolvat-o, l-am întrebat dacă mai are ceva.

”Nu.”

Stăteam și mă holbam ca curca-n crăci, cum adică nu mai are nimic? Nu a mai găsit el o completare de ulei, o piuliță care a ruginit, un șurubel care s-a rupt, nimic nimic? E, nu!

Atât am lăudat-o că mergea așa frumos, i-am promis că n-o mai bruschez, că n-o mai înjur, că nu mai conduc smucită. Mă rog, orice minune durează trei zile.

Cum mergeam eu spre serviciu, dau să o bag în a treia. Nimic. Pur și simplu nu a vrut. Maneta blocată. Orice viteză voia, numai a treia nu. Până când să plec și-a revenit miraculos.

Cum am prins fobie de mers la service, am făcut și eu ca tot românu’. Zic, lasă, mă, că știu eu ce are. Să vezi că intră preșu’ sub pedală și nu pot să apăs până jos, aia e problema. L-am scos. Au trecut trei zile și încă e cuminte.

Lola, ai milă!