Aerisite, impecabile, intime - spațiile HoReCa post-pandemice nu vor mai fi niciodată la fel

Zeci de proprietari din industria au fost loviți economic de pandemia Covid-19 - subt haloul unor modificări fără precedent, spațiul s-a schimbat: a apărut obligativitatea distanțării sociale, astfel că restaurantele trebuie să arate bine, să fie sigure și toate acestea ”on a budget”. După pandemie, nimic nu va mai fi la fel - spațiile HoReCa vor rămâne configurate după normele pe care Covid-19 le-a setat în ultimele luni.

Mai aerisit înseamnă mai sigur

Distanțarea prin design apare încă din incertul 2019, când apar în lume primii pereți despărțitori din plexiglas - cunoscut drept PlexEat. Însă creativitatea proprietarilor HoReCa a contat mai mult ca niciodată: cum transformi un separator din plexiglas într-un accesoriu ancorat în viziune estetică într-o amenajare cafenea?

Odată cu timpul, au apărut soluții inovatoare, care să corespundă unui design interior cu bun-gust: pereții modulari, bambusul și separatoarele de plante verzi sunt câteva dintre felurile prin care spațiul se poate distanța prin design. Iar epoca post-covid rămâne marcată de distanțare: am înțeles că un spațiu separat înseamnă un spațiu mai aerisit și respirabil, care ne generează nu doar siguranță, ci și intimitate.

Ieșirile în oraș - marcate de garanția siguranței

Dacă până acum ne alegeam restaurantul sau cafeneaua favorită în funcție de atmosferă și meniu, în post-pandemie așteptările noastre se schimbă: căutăm siguranța fără compromisuri. Spațiile HoReCa trec acum printr-o perioadă fără precedent, în care sunt nevoite să facă o trecere cursivă către digitalizare pe toate planurile: meniuri digitalizate pentru restaurante, comanda efectuată în lipsa personalului și rezervarea camerelor online pentru hoteluri sunt doar câteva dintre schimbările pe care le vom adopta în noua viață socială de acum încolo.

Pandemie sau nu, am înțeles că safe is better, iar ieșirile în oraș stau sub semnul siguranței desăvârșite. Trendurile în design interior nu fac rabat de la această regulă - re-apare în tendințe conceptul de open-kitchen, care face referire la amenajare bucatarie deschisă, astfel încât clienții fac practic parte din procesul de gătire și au acces la normele de siguranță care sunt respectate.

Restaurantul post-pandemic, le relaxation fascinante

Vizita la restaurant nu mai este doar despre mâncare. Nu mai mergem la cafenea doar pentru o cafea savuroasă. Ieșirile în oraș după pandemie sunt axate pe amplificarea stării de bine - vizitele la restaurant trebuie să ne ancoreze în wellbeing, în mult râvnita stare de bine de care avem vitală nevoie.

Proprietarii HoReCa mută focusul înspre starea pe care spațiul lor o imprimă clienților: mai multe plante, mai multă culoare, mai mult decor familiar pentru un confort sporit - confortul și relaxarea la restaurant generează fascinație. În deconectarea de la realitate și conectarea cu cei dragi, designul interior joacă un rol crucial: ne face să ne simțim bine - sau nu.

Psihologia designului este mai relevantă ca niciodată - unele culori ne sporesc pofta de mâncare, în timp ce altele o inhibă, unele decoruri ne intimidează, în timp ce altele ne fac să ne simțim ca acasă, iar texturile dau tonul în spațiile HoReCa post-pandemie. Căutăm avid familiaritatea și intimitatea elegantă, care nu doar că arată bine, dar ne face să ne simțim în echilibru.

Restaurantele post-pandemice sunt supuse unor schimbări fără precedent: spațiile HoReCa așa cum le cunoaștem nu vor mai fi niciodată la fel, iar proprietarii sunt supuși testului creativității; avem nevoie de soluții inovatoare care să creeze fuziunea de care avem nevoie între estetic și confortabil, pentru că intimitatea, familiaritatea și confortul sunt coordonatele fără de care nu putem supraviețui de acum încolo.

Adaptabilitatea proprietarilor este pusă la încercare - digitalizarea, focusul către stare de bine, distanțarea socială sunt concepte pe care trebuie să le punem în aplicare într-un mod ancorat în bun-gust, care să ne mulțumească clienții și să îi facă să simtă fascinația siguranței desăvârșite.