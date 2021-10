Acoperirea imperfecțiunilor tenului: 4 ponturi de beauty

Imperfectiunile pielii sunt probleme cu care se confrunta majoritatea persoanelor, in special cei care au ten cu tendinte de ingrasare, acnee, uscaciune sau de pigmentare. Din cauza acestora exista momente in care nu te simti bine cu infatisarea ta si ti-ar placea sa reprogramezi evenimentele la care trebuie sa participi in ziua respectiva.

Totusi, datorita unor etape eficace de acoperire a imperfectiunilor tenului, dar si a produse cosmetice, nu va trebui sa iti mai faci griji din cauza situatiilor vizibile neplacute ale pielii!

Consulta informatiile urmatoare si afla care sunt cele mai eficiente metode pentru estomparea si acoperirea imperfectiunilor tenului. Iata astfel cele 4 sfaturi si ponturi de beauty si make-up!

Foloseste cremele hidratante si bogate in pigment

Cremele BB si CC sunt ideale pentru rutina matinala de ingrijire si infrumusetare pentru persoanele care se confrunta cu probleme de ten: acnee, cosuri, puncte negre si albe, eruptii cutanate, inflamatii, probleme de pigmentare sau cu tendinte de inrosire. Acest tip de crema hidrateaza si trateaza tenul pe de-o parte, iar pe de alta parte acopera imperfectiunile.

Crema BB, care inseamna „blemish balm” sau „balsam de înfrumusețare”, ajuta la acoperirea imperfectiunilor și chiar a cicatricilor de la nivelul tenului. Formula tonifică, uniformizează, hidratează și oferă o culoare naturala pielii la fiecare aplicare.

Se aplica rapid pe piele si poate fi folosita chiar si in zilele insorite, deoarece contine SPF. În același chip, cremele de tip CC, adică „corectarea culorii” este potrivită pentru acoperirea petelor sau a zonelor roșii ale pielii, uniformizând culoarea.

Nu pleca nicaieri fara corector

Corectorul nu ar trebui sa lipseasca din geanta sau portfardul tau indiferent de locul in care te duci. Corectorul ascunde cearcanele, acopera petele si nuantele diferite de culoare si chiar ascunde cosurile si punctele aparute brusc.

Corectorul poate fi gasit in foarte multe forme: lichid sau baton, dar si in culori diferite. Fiecare dintre acestea asigura un ten fara imperfectiuni, insa este important sa-ti cunosti pielea pentru a alege produsul perfect:

Corectorul de culoarea pielii - este folosit adesea dupa aplicarea fondului de ten pentru a astupa cosurile sau pentru un efect natural si iluminat.

Corectorul verde - este utilizat in special pentru a acoperi roseata, dermatita sau arsurile de la soare.

Corectorul mov deschis - pregateste tenul pentru o zi plina de activitati si ascunde cearcanele de oboseala.

Corectorul galben - acopera cosurile, deschide pielea la culoare si reduce discrepanta de nuante de pe ten.

Distrage atentia de la imperfectiuni

Daca primerul, fondul de ten si nici corectorul nu au reusit sa faca fata unui cos incapatanat, atunci distrage atentia celor din jurul tau cu ajutorul diferitelor tehnici de machiaj. De exemplu, un fard elegant si viu in jurul ochilor va acapara toate privirile, uitand de punctul alb din zona barbiei. In caz contrar, daca ai o iritatie inestetica pe frunte, atunci amplifica machiajul buzelor cu un ruj feminin si foarte bine pigmentat.

Foloseste plasturi impotriva petelor

Plasturii sunt potriviti pentru a acoperi imperfectiuni precum petele pigmentare, pe care machiajul nu le poate ascunde cu succes. Este recomandat sa folosesti un plasture pentru impotriva petelor daca vrei ca tenul tau sa aiba un aspect uniform.

Alaturi de sfaturile primite, ofera-i tenului tau o ingrijire zilnica cu produse special concepute pentru tipul de piele: acneic, gras, mixt, uscat, deshidratat. Datorita acestei rutine te vei putea bucura in scurt timp de un ten fara imperfectiuni, catifelat si placut la atingere, ideal pentru o sedinta foto sau pentru evenimentul mult asteptat!