6 pericole din propria locuinta care pot avea final tragic pentru o pisica. La ce trebuie sa fii atent

Medicii veterinari din intreaga lume au tratat pisici care au trecut prin accidente inimaginabile. Cele mai multe dintre acestea s-au petrecut chiar in casa unde, teoretic, animalele ar trebui sa fie in siguranta.

In realitate insa, pisicile sunt supuse unei game largi de pericole. Daca de unele stapanii de animale sunt constienti, altele nici macar nu-si imagineaza ca se pot intampla. Nici macar cei mai grijulii dintre acestia.

Ads

Din pacate insa, multe dintre aceste accidente se soldeaza cu pierderea animalului de companie. Aceste animale dragi noua pot cadea in cele mai infioratoare capcane la care nici macar cei mai grijulii stapani nu se asteapta. Iata care sunt cele mai mari pericole la care sunt supuse pisicile de apartament.

1. Joaca cu panglici si sfori

Pisicile adora panglicile, atele, sforile si orice seamana cu acestea. Sunt jucariile perfecte iar multi stapani profita de acest lucru pentru a-si distra animalul. Este perfect in regula sa te joci cu el cu aceste distractii pe care le adora, insa nu trebuie sa lasi nici macar o secunda animalul nesupravegheat cu astfel de “jucarii”. De multe ori pisicile care nu sunt supravegheate ajuns sa inghita panglicile sau sforile, ceea ce le poate provoca grave probleme intestinale, care se pot solda cu operatii de urgenta.

Prin urmare, de fiecare data cand te joci cu pisica folosind o sfoara sau o panglica, pune-o de fiecare data intr-un loc sigur dupa ce ati terminat joaca. Nu lasa pisica singura cu aceste obiecte nici macar pentru cateva secunde.

2. Cablurile electrice

Cablurile electrice pot fi un adevarat pericol pentru unele pisici. Unele pisici, in special cand sunt mici, adora sa roada cablurile electrice.

Pisicutele mici sunt curioase sa descopere lumea in care traiesc. Acestea vor vedea cablurile ca pe o adevarata tentatie si vor gasi distractiva actiunea de a le roade. Daca acestea sunt conectate la curent in momentul respectiv, totul se poate sfarsi tragic pentru pisica. Ascunde toate cablurile si, daca nu este posibil, stropeste-le cu repelent pentru pisici, pe care-l gasesti in magazinele de specialitate. O alta metoda este sa le stropesti cu un parfum care nu le place.

3. Uscatorul si cuptorul

Pisicile adora sa se ascunda in locuri intunecate si curate. Uscatorul de haine, sau chiar masina de spalat, dar si cuptorul pot fi locuri in care acestea vor adora sa se ascunda. Unele pisici sfarsesc tragic deoarece se ascund in aceste locuri fara ca stapanii sa le vada.

Poata parea de necrezut, insa astfel de accidente sunt frecvente. Este usor sa adaugi cateva haine in plus in uscatorul de rufe sau in masina de spalat si sa il/o pornesti fara sa iti dai seama ca pisica se afla inauntru.

Ads

Este simplu sa previi un astfel de accident, insa trebuie sa faci acest lucru ori de cate ori iti doresti sa pui rufe la spalat sau la uscat. La fel si cand gatesti, asigura-te ca pisica nu s-a strecurat in cuptor sau in spatele acestuia inainte de a-l porni. Este indicat sa ii sfatuiesti pe toti membrii familiei sa faca acest lucru, mai ales daca stii ca felina prefera aceste locuri pentru odihna.

SFAT! Daca observi ca pisica ta foloseste adesea aceste lucruri, respira profund si inchide usa masinii de spalat, uscatorului sau aragazului si cu ajutorul unei linguri sau a altui obiect fa un zgomot teribil batamd in peretii aparatului. Este mai bine ca pisica sa se sperie foarte tare si sa nu mai calce in aceste locuri decat sa sfarseasca tragic intr-un accident de nedorit.

4. Medicamente

Medicamente lasate in locuri accesibile pisicii pot fi un real pericol pentru felina. La fel si cele administrate fara a fi prescrise de medicul veterinar, in dozajul recomandat pentru greutatea acestora.

Ads

Medicamentele umane si administrarea de vitamine le poate face mai mult rau decat bine felinelor daca nu sunt administrate in conditii speciale, recomandate de medic si verificand in permanenta starea animalului de companie. O simpla pastila inghitita de animal sau administrata fara indicatia mediului, intr-un dozaj prea mare, poate ucide pisica.

5. Plantele de apartament

Multe plante de apartament sunt toxice pentru pisici. Dupa cum probabil stii deja, pisicile tanjesc dupa un fir de iarba pe care sa il poata roade. Frunzele plantelor sunt, asadar, o tentatie majora. Prin urmare este important sa stii care sunt plantele de apartament care nu sunt sigure pentru pisica ta si, fie sa le tii intr-o incapere in care felina nu are acces, fie sa le duci la birou ori sa le dai unei persoane care nu are animale de companie, dar iubeste plantele.

O singura bucatica din frunzele acestora este suficienta pentru a ucide o pisica.

SFAT! Cumpara iarba speciala pentru pisici, gata crescuta sau seminte, din magazinele de specialitate si planteaz-o intr-un ghiveci. Asigura-te ca pisica are in permanenta ceva verde de ros.

Ads

6. Pericolul ferestrelor neasigurate

Ferestrele neasigurate cu plase metalice si incuietori sigure, sunt un adevarat pericol pentru pisicile de apartament. Acestea pot cadea usor de la geam, fie in joaca, in timp ce sar dupa o insecta, sau chiar chiar dupa o pasare, fie din neatentie sau pentru ca adorm la fereastra si in timpul somnului se intorc si cad. Astfel de accidente sunt extrem de dese. Unele pisici supravietuiesc cazaturii, dar se aleg cu fracturi greu de tratat. Cele mai multe, in schimb, sfarsesc prin deces. Prea putine pisici scapa nevatamate in urma unei astfel de cazaturi.

Fii mereu pregatit in cazul in care apar accidente si urgente medicale

Cand adopti o pisica trebuie sa fii mereu pregatit pentru orice situatie neplacuta, care te poate face sa alergi noaptea cu pisica la veterinar. Desigur, poate sa nu fie niciodata necesar sa apelezi la servicii medicale de urgenta, insa in cazul in care sunt necesare este important sa ai toate datele la indemana si sa nu stai sa cauti atunci informatiile necesare.

Ads

Indicat ar fi ca in momentul in care adopti o pisica sau un alt animal de companie, sa alegi serviciile unui veterinar non stop. Daca acest lucru nu este posibil, astfel de clinici fiind foarte rare, este important sa stii unde se afla cea mai apropiata clinica veterinara Bucuresti unde sa poti merge cu animalul in cauzl unei urgente.

De asemenea, trebuie sa stii ca poti beneficia oricand de serviciile de ambulanta veterinara Bucuresti daca nu ai posibilitatea de a pleca chiar tu cu animalul la medic. Medicii de la ambulanta veterinara se vor deplasa la domiciliu in cel mai scurt timp si vor evalua animalul. Daca este necesar ii vor administra tratament sau il vor lua la clinica pentru mai multe investigatii si tratament de specialitate sau chiar interventii chirurgicale.