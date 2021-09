5 tipuri de suplimente pentru animale de companie și beneficiile acestora

Potrivit studiilor legate de o nutriție responsabilă, aproximativ 68% dintre adulți iau zilnic un supliment alimentar sau multivitamine. Știm că, pentru propria noastră sănătate, suplimentele pot umple golurile din aportul nostru nutrițional și pot ajuta la sănătatea unor organe specifice, cum ar fi inima şi ficatul.

Deci, dacă ne bazăm pe suplimente alimentare pentru propria noastră sănătate, este logic că prietenii noștri blănoși ar putea avea şi ei nevoie de suplimente. Suplimentele pentru câini devin din ce în ce mai frecvente în rândul proprietarilor de animale de companie și există multe produse pe care le poţi cumpăra, așa că am creat un ghid pentru a-ţi arăta câteva dintre cele mai bune variante disponibile pe piaţă! Acest articol va acoperi:

Ads

Multivitamine

Glucozamina

Antioxidanți

Probiotice

Acizi grași Omega

De ce să alegi suplimente alimentare pentru câini?

Așa cum am spus mai sus, animalele de companie ar putea avea nevoie de un plus de nutrienți, dar este destul de dificil să ştii care sunt suplimentele potrivite pentru câinele tău. Ar trebui să te uiţi întotdeauna la lista de ingrediente prezente în hrana blănosului tău, pentru a vedea ce conține și ce valoare nutritivă are mâncarea pe care i-o oferi zilnic. În timp ce alimentele pentru câini sunt adesea îmbogăţite şi formulate pentru a oferi caninilor toți nutrienții de care au nevoie, anumite grupe de vârstă sau câini cu probleme de sănătate specifice pot avea nevoie de ceva mai mult. Vitaminele și suplimentele pentru câini sunt deosebit de importante dacă îţi hrăneşti câinele cu mâncăruri de casă, mai degrabă decât cu mâncare cumpărată din magazin, deoarece sunt foarte mari șanse ca blănosul tău să nu obțină toți nutrienții de care are nevoie. Găseşti aici mai multe suplimente pentru câini care conţin vitaminele şi mineralele de care are nevoie animalul tău de companie.

O cantitate prea mare de anumite vitamine și minerale poate fi dăunătoare pentru câini, provocând alte probleme de sănătate. Doreşti să te foloseşti de suplimente pentru a-ţi ajuta câinele în cel mai bun mod posibil, nu pentru a-i face rău, așa că este important să consulţi întotdeauna un medic veterinar înainte de a-i da blănosului tău orice fel de vitamină sau supliment!

Multivitamine

Multivitaminele pentru câini sunt foarte asemănătoare cu multivitaminele pentru oameni! Acestea conțin multe tipuri diferite de vitamine și minerale de care câinii au nevoie pentru sănătatea generală. Câinii, la fel ca oamenii, au nevoie de vitamine A, B (inclusiv B-12 și B-6), C, D, E, K și câteva minerale, dar au nevoie de ele în cantități diferite. Adăugarea unui complex de multivitamine în dieta câinelui poate ajuta la crearea unei nutriţii echilibrate pentru blănosul tău.

Vitamina A: responsabilă pentru vedere, sănătate imună și creștere

Vitamina B: diferitele soiuri de vitamina B au toate funcții distincte și foarte importante, multe dintre ele legate de metabolism

Tiamina - poate ajuta la metabolismul carbohidraților și la reglarea energiei

Riboflavina, B12, Niacina - ajută enzimele câinelui să funcționeze corect

B6 - responsabilă pentru răspunsul imun, reglarea hormonilor, funcția sistemului nervos, generarea de glucoză și multe altele

Acidul pantotenic - ajută și la reglarea energiei și la metabolism

Acid folic - ajută la sinteza proteinelor mitocondriale (capacitatea câinelui de a produce și utiliza proteine), precum și a metabolismului aminoacizilor

Vitamina C: spre deosebire de oameni, câinii își pot produce propria vitamina C în ficat și, la fel ca la oameni, funcționează ca un antioxidant

Vitamina E: ajută la funcționarea celulelor și la metabolismul grăsimilor

Ads

Glucozamina

Glucozamina se găsește în mod natural în cartilajul care amortizează articulațiile. Aici intervin suplimentele de glucozamină pentru durerile articulare. Teoretic, aceste vitamine pentru câini susțin sănătatea articulațiilor și sunt un plus excelent de adăugat în dieta câinelui tău. În prezent, este cel mai des utilizata pentru tratamentul recomandat oamenilor, cailor și câinilor. Dacă blănosul tău are nevoie de un supliment articular adăugat la dietă sa, căuta un complex de multivitamine care să includă glucozamină.

Antioxidanți

Când alimentele sunt metabolizate, reacțiile chimice produc „radicali liberi” care conțin oxigen căruia îi lipsește un electron. Se produc mai mulți radicali liberi atunci când o persoană sau un animal de companie este bolnav, expus la substanțe toxice, subnutrit sau în vârstă, iar acești radicali liberi vor încerca să fure electronii care le lipsesc din celulele corpului. Acest lucru face că celula să devină un radical liber și un ciclu de furt de electroni continuă, slăbind liniile de celule.

Cantități mari de antioxidanți se găsesc în vitamina C, vitamina A și seleniu, precum și în multe alte vitamine și minerale, iar acești antioxidanți pot da electroni radicalilor liberi fără a deveni ei înșiși radicali liberi. Aceasta înseamnă că nicio linie celulară nu este slăbită de furtul de electroni.

Ads

Probiotice

La fel ca la oameni, suplimentele probiotice pentru câini sunt folosite pentru a ajuta la sănătatea sistemului digestiv. Probioticele ajută la reglarea bacteriilor bune din sistemul digestiv, care ajută la descompunerea hranei pentru câini, astfel încât nutrienții să poată fi extrași mai bine. De asemenea, pot inhiba dezvoltarea bacteriilor dăunătoare care pot îmbolnăvi atât oamenii, cât și câinii, cum ar fi E. coli.

Acizi graşi Omega

Acizii grași omega-3 sunt prezenţi în foarte multe suplimente pentru câini. Se știe că aceste molecule sunt bune pentru sănătatea pielii și a părului la oameni, iar la câini, acestea contribuie la o piele sănătoasă şi o blană puternică, precum și la sănătatea inimii, funcția cognitivă și multe altele! De asemenea, este important să știm că blănoşii canini nu își pot crea proprii acizi omega-3, astfel încât acești nutrienți esențiali trebuie să fie obținuți din surse externe.