5 motive pentru care sa alegi un kit complet de odorizant profesional

Pentru improspatarea si parfumarea camerelor, oamenii au folosit un intreg arsenal, de la lumanari si spray-uri pana la dispozitive speciale. Cei care au ajuns la aparatele profesionale marturisesc ca nu s-ar mai intoarce la variantele precedente, deoarece casa sau biroul lor in sfarsit a ajuns sa-si mentina aroma pe care o simti cand intri in holul unui resort de cea mai buna calitate. Iata care sunt motivele pentru care merita sa alegi un odorizant profesional pentru spatiul in care locuiesti sau lucrezi.

Parfum care dureaza

Peristenta continua sa fie unul dintre criteriile principale de achizitie a odorizantelor. Cu toate acestea, doza de parfum eliberata este la fel de importanta. Nu-ti doresti ca aerul dintr-o incapere sa devina irespirabil din cauza mirosului prea puternic. Tocmai aici intervine tehnologia utilizata de odorizantele profesionale. Acestea elibereaza particule de parfum suficiente, astfel incat sa ramana tot timpul prezente, dar cu discretie.

Calitate imbunatatita a aerului

Atunci cand folosesti un aparat profesional si uleiuri sau parfumuri de calitate, aerul din incapere este improspatat si purificat. In functie de aroma aleasa, beneficiile plantei se regasesc nu doar in eliminarea mirosurilor grele, ci si in eliminarea prafului si neutralizarea bacteriilor sau a celulelor vii prezente in agentii patogeni aerobi. Astfel, daca alegi un kit aparat de odorizare profesional cu geanta si 5 arome parfum, ai si marele avantaj de imbunatatire a calitatii aerului respirat prin efectul de nebulizare la rece sau atomizare. Atunci cand aparatul are si functie de umidificator, incaperea este 100% sigura pentru orice varsta si conditie medicala.

Propria semnatura asupra spatiului

Conceptul de scent marketing functioneaza deja de cateva decenii in marile companii si spatii comerciale. Foarte pe scurt, acest lucru inseamna ca atunci cand intri intr-un birou sau magazin te intampina de fiecare data acelasi miros aproape insesizabil. Specialistii aleg aroma in functie de dorintele beneficiarilor, dar si de efectele pe care le poate avea asupra clientilor. Daca ai un parfum care te caracterizeaza, poti crea o semnatura a spatiului in care locuiesti sau lucrezi. Acelasi lucru este valabil si pentru masina, daca folosesti un aparat compact care se poate conecta prin USB la priza auto. Astfel, atat tu cat si pasagerii veti avea parte de un tratament de relaxare ori de cate ori calatoriti cu masina.

Beneficiile aromaterapiei

Intrucat aparatura profesionala utilizeaza uleiuri esentiale, trebuie sa adaugam toate beneficiile plantelor difuzate in atmosfera. In functie de starea de spirit, de momentul zilei sau de orice alt criteriu poti alege o anumita aroma pentru difuzor. Unele au beneficii pentru sanatate, altele te ajuta sa te concentrezi mai bine, altele iti dau energie sau dimpotriva iti ofera o stare de calm si liniste, potrivita inainte de odihna.

Design modern

In confectionarea aparatelor de calitate, producatorii tin cont de cele mai noi tendinte in materie de design interior. Astfel, integrarea unui odorizant profesional va fi discreta indiferent de stilul arhitectural, de obiectele de mobilier sau decorative existente in incapere. Din acest motiv, nu trebuie sa ascunzi de fiecare data aparatul in instalatia de climatizare, ci il poti lasa la vedere, chiar ca pe un obiect de decor. Pe langa utilitatea improspatarii atmosferei, te vei bucura si de avantajul unui design atragator.

In alegerea odorizantelor de camera nu trebuie sa tii cont doar de parfumul pe care il emana, ci si de siguranta pe care ti-o ofera din punct de vedere al sanatatii. Datorita beneficiilor pe care le ofera, achizitia unui aparat profesional nu trebuie privita ca o cheltuiala, ci ca o investitie in utilitatea si confortul spatiului deservit.