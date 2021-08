5 analize si investigatii recomandate atunci cand afli ca esti insarcinata

Sarcina reprezinta o schimbare majora pentru organism, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic si emotional. Aducerea unui copil pe lume este o actiune incarcata de responsabilitate, motiv pentru care este esential sa acorzi importanta tuturor lucrurilor pe care le poti face pentru a te asigura de starea de sanatate a copilului tau. Citeste in continuare si afla care sunt investigatiile recomandate in primul trimestru de sarcina.

Anamneza

Ads

Ulterior descoperirii sarcinii, primul control ginecologic se va axa pe investigarea istoricului familial si personal. Medicul ginecolog iti va pune o serie de intrebari pentru a afla date despre starea de sanatate a membrilor familiei. Cunoasterea istoricului medical familial este importanta pentru identificarea si gestionarea eventualelor riscuri sau patologii (de exemplu boli genetice mostenite) ce pot avea impact asupra sanatatii copilului sau asupra modului in care decurge sarcina.

Examenul clinic

Medicul va efectua un examen fizic complet pentru a evalua starea de sanatate generala. Examenul fizic se va axa pe evaluarea greutatii, masurarea tensiunii arteriale, examinarea pelvina si examinarea sanilor.

Testul Babes-Papanicolau

Efectuarea testului Babes-Papanicolau este esentiala pentru identificarea potentialelor modificari ale celulelor cervicale, modificari ce pot indica un neoplasm cervical. De asemenea, testul ofera informatii cu privire la prezenta unor eventuale infectii cu transmitere sexuala. Testul se efectueaza in cadrul examinarii pelvine.

Analizele de sange

Efectuarea analizelor de sange are ca scop evaluarea starii de sanatate a mamei, precum si identificarea potentialilor factori de risc pentru copil si pentru sarcina. Printre analizele de sange efectuate in primul trimestru de sarcina se numara:

Grupa de sange si Rh-ul;

Hemoleucograma pentru identificarea anemiei;

Teste pentru detectia hepatitei B, hepatitei C, sifilisului si a infectiei cu HIV si citomegalovirus;

Anticorpii impotriva rubeolei, varicelei si toxoplasmozei;

TSH-ul pentru evaluarea functiei glandei tiroide;

Teste genetice pentru patologii precum fibroza chistica, atrofia musculara spinala sau boala Tay-Sachs.

Ecografia

Ecografia este o investigatie imagistica sigura si nedureroasa ce foloseste ultrasunete pentru a urmari forma, pozitia si evolutia copilului. Prima ecografie se face la aproximativ 6 saptamani pentru confirmarea sarcinii. Ulterior, pe parcursul sarcinii vor fi efectuate ecografii mai detaliate numite morfologii fetale ce au ca scop urmarirea dezvoltarii copilului, precum si identificarea unor posibile defecte. Morfologia fetala de trimestrul 1 se efectueaza intre saptamanile 11-14 si are rolul de a identifica modificari structurale asociate cu anumite patologii cromozomiale (sindromul Down, sindromul Edwards si sindrom Patau).

In concluzie, investigatiile prenatale sunt deosebit de importante pentru a te asigura de cresterea si dezvoltarea corespunzatoare a copilului. Daca ai aflat ca esti insarcinata, nu ezita sa-ti faci cat mai repede o programare pentru un consult ginecologic!

Surse informative

“Common Tests during Pregnancy.” Johns Hopkins Medicine, www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/common-tests-during-pregnancy.

Johnson, Traci C. “First Trimester Tests during Pregnancy.” WebMD, WebMD, 4 Dec. 2020, www.webmd.com/baby/guide/first-trimester-tests#1.