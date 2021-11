20 de ani de Sentimente.ro! Sărbătorim Ziua Internațională a Oamenilor Singuri

Sentimente.ro sărbătorește 20 de ani și se alătură sărbătoririi Zilei Internaționale a Oamenilor Singuri. Ziua Internațională a Oamenilor Singuri (sau Singles’ Day) este sărbătorită anual pe 11 noiembrie, ca replică pentru Valentine’s Day. Ziua nu este aleasă întâmplător, 11.11 reprezentând persoanele care nu au parteneri.

Single’s Day a apărut pentru prima dată în China, prin anii ’90. A prins rapid în rândul oamenilor, de câțiva ani fiind sărbătorită la nivel global. În această zi oamenii singuri se văd cu prietenii, iau cina împreună, dar fiecare își plătește consumația pentru a-și demonstra independența.

De 20 de ani Sentimente.ro sărbătorește oamenii singuri

În vremurile acestea în care oamenii nu mai au timp să iasă și petrec tot mai mult timp în fața calculatorului plus situația actuală de pandemie, posibilitatea de a-și găsi un partener este tot mai mică. Tocmai de aceea, site-urile de matrimoniale reprezintă o soluție de extindere a cercului de prieteni. Utilizatorii au astfel posibilitatea să comunice și să cunoască alte persoane cu aceleași interese și pasiuni. În acest mediu, persoanele care-și caută sufletul pereche pot întâlni exact tipul de partener pe care-l consideră potrivit. Chiar pe cel alături de care pot întemeia familia dorită.

De-a lungul anilor Sentimente.ro a fost alături de oamenii singuri ajutându-i să-și găsească sufletul pereche. Sentimente.ro a sărbătorit în fiecare an tradiționalele Valentine’s Day și Dragobetele. Dar adevărata sărbătoare, pentru care site-ul se află în continuare, an de an, alături de utilizatori, sunt oamenii singuri.

Mii de oameni își doresc să sărbătorească Valentine’s Day, sărbătoare care marchează și începutul primăverii.

Deși este toamnă, nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de monotonia de afară. Profită de zilele friguroase, pe care le petreci mai mult în casă, pentru a căuta o persoană alături de care să ai pasiuni în comun. Cine știe, poate chiar alături de care să petreci sărbătorile de iarnă care bat la ușă.

“Sentimente.ro este o autoritate în domeniul dating-ului din România. Este firesc să sărbătorim Ziua Internațională a Oamenilor Singuri și să ne alăturăm acestui demers. Deși, an de an am sărbătorit Valentine’s Day, în realitate, scopul pentru care ne aflăm aici este acela de a sărbători oamenii singuri și de a-i ajuta să-și găsească un partener”, declară Flori Dragomir, vicepreședintele Sentimente.ro, cel mai mare site de dating din România.

Statisticile arată că o relație din trei începe acum online și peste 330 de milioane de persoane din întreaga lume au un cont pe un site de dating. În România, piața de dating se dezvoltă constant, iar de 20 de ani Sentimente.ro este numele cel mai sonor. Este și cel care înregistrează cele mai mari valori de trafic. Peste 1,5 milioane de persoane din România, dar și din străinătate, au în prezent cont pe Sentimente.ro. Dintre aceștia, peste 25.000 de oameni se loghează zilnic pe site.

De-a lungul celor 20 de ani, Sentimente.ro a ajutat la formarea a mii de cupluri și a adunat de la acestea sute de povești de succes, unele dintre ele concretizându-se în căsătorii.

Cadou de Ziua Internațională a Oamenilor Singuri pentru utilizatorii Sentimente.ro

Pentru a-și sărbători utilizatorii și pentru a le arata cât sunt de importanți pentru comunitate, Sentimente.ro le face cadou o zi întreagă de discuții libere. Astfel, pe 11.11 Sentimente.ro le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica fără restricții. Utilizatorii nu au nevoie, în această zi, de abonament plătit pentru a putea comunica cu orice persoană, pentru a naviga în site și pentru a consulta profilurile utilizatorilor.