12 super idei cadouri Secret Santa pentru colegi si sefi, in 2021

Petreci zile intregi cu ai tai colegi de birou si cu seful tau, dar cand se apropie Secret Santa, constati cu stupoare ca nu stii la ce cadou sa te opresti si in ce buget sa te incadrezi. In general, exista doua mari situatii: ori se intampla sa cunosti foarte bine persoana pe care ai tras-o la sorti ca sa o fericesti cu un cadou, ori nu stii mai nimic despre cel sau cea care se afla pe biletul tau de Secret Santa.

Vrem sa te ajutam si sa-ti facem alegerea mai usoara, asa ca am stat de vorba cu cei de la Mindblower, ajutoarele lui Mos Craciun cand vine vorba despre cadouri inspirate si originale de Secret Santa. Am aflat ce cadouri Secret Santa sunt pe val in 2021 si cum iti poti surprinde colegii, indiferent de cat de bine ii cunosti.

Ads

1. Big Enter tasta antistres

Unul din cadourile vedeta de anul trecut, acest gadget antistres continua sa faca senzatie in randul colegilor de birou. Se potriveste perfect celor care sunt stresati deseori la birou, se enerveaza sau isi pierd cumpatul. Ideea e foarte simpla si intuitiva: cand simti ca ti se urca sangele la cap, poti sa te eliberezi de frustrari si tensiune dand cu pumnul in perna uriasa, in forma tastei Enter. Tasta poate fi folosita si pe post de perna pentru odihna capului si este perfect functionala daca o conectezi la pc sau laptop prin USB. E un cadou haios chiar si pentru seful tau, nu doar pentru colegii stresati.

2. Cutiuta de bijuterii Bamboo cu oglinda

Cadoul acesta de Secret Santa este destul de formal, daca vrei sa bucuri o colega cocheta si sa o faci sa se simta bine. De asemenea, este un cadou inspirat pentru colegele tale workoholice care muncesc prea mult si uita sa-si acorde timp pentru ele insele. Cutiuta este perfecta pentru orice femeie, este eleganta practica, are dimensiuni compacte si 3 spatii adanci pentru depozitarea bijuteriilor. Capacul cu oglinda se inchide elegant cu un snur.

3. Termometru sticla de vin

Daca ati stabilit un buget mai mic pentru cadourile de Secret Santa (de exemplu, 50 de lei), nu inseamna ca nu poti gasi o surpriza frumoasa care sa se incadreze in aceasta suma. Termometrul sticla de vin este o idee foarte buna. Acesta masoara temperaturile bauturilor de la 4 la 24 de grade, este realizat din otel inoxidabil si este usor de folosit. Cu un astfel de termometru, oricine isi va putea savura bautura preferata la temperatura ideala.

4. Cana cadou cu noduri

Canile sunt printre cele mai bune cadouri de Secret Santa pentru ca ai tai colegi le pot folosi chiar la birou pentru cafea, ciocolata calda, ceai etc. Canile vin intr-o sumedenie de forme si modele, asa ca ai de unde sa alegi. Iti recomandam cana cadou cu noduri, care nu tine doar cafeaua calda, ci si mintea ocupata. Se potriveste perfect colegilor creativi, cu solutii in buzunar, buni strategi si analisti.

5. Suport lant sticla de vin Pluteste

Ads

Daca vrei sa oferi un cadou inedit pentr un coleg de birou, acest lant ingenios este tare curios. La prima vedere e un lant obisnuit, dar este astfel creat incat permite asezarea orizontala a unei sticle de vin, oferind senzatia ca aceasta pluteste. Este un obiect decorativ exceptional, un accesoriu minunat pentru barul de acasa. Nici nu trebuie sa-ti cunosti foarte bine colegul pentru care pregatesti cadoul de Secret Santa, pentru ca acesta ii va fi oricum pe plac.

6. Unealta multifunctionala

Un alt cadou perfect pentru barbati, de Secret Santa, este unealta multifunctionala. De exemplu, unealta Wallet Ninja are dimensiuni de portofel si nu mai putin de 18 functii diferite: surubelnite, desfacator conserve, chei hexagonale de diferite diemnsiuni, deschizator de plicuri, rigla in cm si inch, curatator de fructe etc. Este fabricata din otel temperat, foarte rezistent, care nu se indoaie si nici nu rugineste. Are un pret accesibil si se incadreaza perfect in orice buget rezonabil pentru cadoul de Secret Santa.

Ads

7. Masca de dormit Broscuta curioasa

Ne intoarcem la cadourile secret santa pentru femei, la o idee amuzanta si practica. Masca de dormit te ajuta sa dormi mai bine, chiar si atunci cand in camera este lumina, iar datorita designului haios cu ochi de broasca, cea care o va purta va fi deosebita chiar si atunci cand doarme. Fara indoiala, acesta este un cadou pentru colegele tale de birou vesele, copilaroase, cu umor, pentru colegele care ajung obosite la job, pentru ca nu reusesc sa se odihneasca suficient pe parcursul noptii. Un cadou pe cat de simplu, ieftin si hazliu, pe atat de reusit.

8. Papusa VOODOO a sefului

Aceasta papusa este cap de lista pentru cadourile secret santa si nu neararat pentru sefi, cat pentru colegii tai de birou care se plang des ca seful nu le asculta dorintele, ca este prea exigent. Papusa are mai multe mesaje inscriptionate pe ea, toate cat se poate de amuzante: "Da-mi voie sa ma duc acasa mai devreme", "Fii dragut", "Apreciaza-ma pentru munca pe care o depun", "Fa-mi cinste cu pranzul", "Promoveaza-ma", "Da-mi o marire de salariu". In functie de dorinta care vrei sa ti se indeplineasca, nu-ti ramane decat sa infigi un ac in acea zona si sa astepti.

Ads

9. Pistol cu bani

O alta idee de cadou reusit de Secret Santa este pistolul aruncator de bani, care contine si bani falsi pentru practica. Se potriveste sefului tau care se plange uneori ca veniturile nu sunt suficiente, dar la fel de bine il poti oferi unui coleg de birou care se vede prea des stramtorat cu banii. Pistolul functioneaza cu doua baterii AA si are un motor silentios, asa incat utilizatorul va auzi doar sunetul banilor aruncati in aer. Daca va pregatiti si de o petrecere Secret Santa, pistolul cu bani va fi cu siguranta atractica serii.

10. Suport pentru casti Rock On

Mosul Secret poate sa aduca pentru colegul tau sau colega ta de birou un suport ingenios de casti, cu forma gestului atat de cunoscut printre rockeri. Suportul este fabricat din ghips din rasina si are o baza din fetru moale, pentru a preveni eventualele zgarieturi pe suprafete. Este un obiect decorativ deosebit, modern, perfect pentru cei care iubesc muzica, indiferent de gen.

Ads

11. Trusa de scule Jerrycan

Iata un cadou de Secret Santa perfect pentru cei pasionati de masini si reparatii. Trusa vine camuflata intr-o canistra de ulei Jerrycan, iar daca o deschizi, o sa gasesti in interior 22 de piese utile pentru diverse interventii: cleste, surubelnita de precizie, suport pentru capete de surubelnita si 16 capete de surubelnita. Ca si valoare, trusa de scule Jerrycan se incadreaza perfect intr-un buget Secret Santa de 100 lei.

12. Pres masaj reflexoterapie

Fie ca jobul colegilor implica statul in picioare sau la calculator, oricine are nevoie de o pauza dupa munca, iar pauza de relaxare poate fi atat de simpla precum pasirea pe un covoras de reflexoterapie. Acesta are dimensiuni patrate mici si este prevazut cu mai multe elemente tridimensionale care imbunatatesc circulatia sangelui si amelioreaza durerile.

Toate aceste idei de cadouri sunt inspirate pentru jocul misterios, Secret Santa 2021. Nu iti ramane decat sa vezi ce scrie pe biletul pe care il vei extrage si sa alegi cadoul perfect pentru persoana respectiva. Secret Santa incepe deja sa devina un eveniment traditional in Romania, dupa ce a fost adoptat acum cativa ani din Vest. Ideea de a face schimb de cadouri la munca, fara ca nimeni sa-si dezvaluie identitatea, este o idee grozava care ii face pe toti sa se simta bine, sa se apropie mai mult de spiritul sarbatorilor de Craciun, sa daruiasca si sa primeasca surprize. Pentru si mai multe idei cadouri Secret Santa, vino pe http://www.mindblower.ro, magazinul online de cadouri iesite din minti.