Ce au găsit inspectorii sanitari într-un magazin Lidl: "Pepeni putreziți cu spumozități, din care curgeau lichide urât mirositoare"

O echipă de inspectori de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, coordonată de directorul instituției, dr. Mihai Ponea, a găsit în cel mai mare magazin al lanțului Lidl de la Vaslui, situat la intrarea în oraș, pepeni putreziți, din care ieșea o spumă, urât mirositoare.

S-au retras de la comercializare peste 350 de kilograme, iar magazinul a fost amendat cu 10.000 de lei.

Amendă de 10.000 de lei

Echipa de control a fost condusă de doctorul Mihai Ponea.

“La o sesizare venită din partea unor clienți, o echipă de inspectori a descins în magazinul Lidl de la intrarea în Vaslui și au depistat un lot de pepeni putreziți, cu spumozități pe suprafața acestora, din care curgeau lichide pe pardoseala magazinului urât mirositoare.

Am decis confiscarea întregii cantități de 350 de kg de pepene și am dispus igienizarea locului unde erau depozitați, fiindcă există pericolul răspândirii de bacterii urât mirositoare. Am dispus, totodată, amendarea magazinului cu suma de 10.000 de lei și le-am trasat o serie de recomandări pentru a preîntâmpina astfel de situații.

În toată această perioadă noi vom intesifica controalele. Ați văzut și ieri situația unor fabrici de pâine, unde am descoperit pâine mucegăită pregătită să reintre în producție”, a spus acesta, scrie vremeanoua.ro.