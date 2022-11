Cum recunoști o licitație trucată. Expert: ”Sunt de regulă aceleaşi greşeli”

Experţi ai Consiliului Concurenţei le-au prezentat joi, 10 noiembrie, în cadrul unei caravane organizate prin ţară, reprezentanţilor autorităţilor locale din judeţul Alba detalii despre cum să recunoască o licitaţie eventual trucată şi ce anume trebuie să facă în aceste posibile situaţii.

Anterior, miercuri seara, o delegaţie a Consiliului Concurenţei s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din Alba, prilej cu care au fost prezentate cazuri recente din activitatea autorităţii de concurenţă.

"Ce înseamnă această caravană? Mergem regulat în diferite judeţe şi organizăm evenimente atât cu mediul de afaceri, cât şi cu mediul administrativ. Ieri (miercuri - n.r.) am avut evenimentul cu mediul de afaceri, unde am făcut o prezentare a principalelor cazuri pe care noi le-am instrumentat în ultimii doi ani, iar această prezentare a vizat nu numai partea de sancţionare, pentru că nu neapărat sancţiunea este importantă, ci ce am constatat noi, ce practici am constatat noi şi cum ar putea reprezentanţii mediului de afaceri să se păzească de genul acesta de practici pe viitor.

Din fiecare caz, noi am arătat ce s-a întâmplat în acel caz şi ce trebuie să învăţăm pe viitor, cum putem să prevenim repetarea unor astfel de practici. Pentru că noi considerăm că nu atât sancţiunea este importantă, ci în primul rând reprezentanţii mediului de afaceri să conştientizeze cum să prevină pe viitor practicarea unor astfel de practici", a declarat directorul general în Consiliul Concurenţei, Daniela Bădilă.

Potrivit acesteia, cazurile instrumentate de autoritatea de concurenţă au vizat domenii diverse, de la trucări de licitaţii organizate atât în partea publică, cât şi de către companii private şi abuzuri de poziţie dominantă în mediul online sau pe partea de lucrări conexe distribuţiei de gaze.

În ceea ce priveşte seminarul organizat joi, prezentările au constat în cum anume autorităţile publice care organizează proceduri de achiziţie publică să detecteze ele însele indicii că între ofertanţi pot avea loc înţelegeri sau practici concentrate.

Întrebată de presă care sunt cele mai întâlnite indicii din ofertele pe care le depun firmele în cauză, Daniela Bădilă a arătat că "sunt de regulă acelaşi tip de greşeli, dacă nu aceleaşi greşeli în ofertele depuse de doi sau trei ofertanţi". Lucrul acesta denotă că ele au fost întocmite în comun sau au fost situaţii în care oferta unei companii a fost găsită la compania teoretic concurentă, a susţinut Bădilă. Un alt "indiciu" este acela că trec în etapa de oferta financiară anumite similitudini care sunt puţin probabile.

La rândul său, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Dan Virgil Pascu, a oferit un alt exemplu. "La licitaţii publice cu loturi la mai mulţi participanţi se întâmplă să câştige fiecare câte un lot şi acolo s-ar putea să existe o problemă", a spus acesta.

Vizita delegaţiei Consiliului Concurenţei se va încheia vineri cu o serie de întâlniri cu conducerea Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.