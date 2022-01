Noi întârzieri în achizițiile de teste antigen rapide pentru școli. Încă două firme au depus contestații

În plină criză a testelor anti-COVID în școli, achiziția este blocată de firme care depun contestații privind modul de atribuire a contractelor.

“Suntem într-un joc al contestațiilor pe primul lot” de teste de salivă destinate școlilor, după ce încă două firme au contestat procedura de atribuire a contractului pentru acest lot, a spus luni, 10 ianuarie, la B1 TV, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, conform edupedu.ro.

Procedura de achiziție pentru primul lot fusese deja blocată de o contestație la CNSC.

„Eu pot să vă spun că astăzi au mai depus încă două firme, și uitați-vă cum au lucrat, cel puțin încă o firmă au depus contestații pe același lucru, au așteptat până în ultima zi și au depus astăzi, adică ne blochează mai departe.

Ads

Firma care a depus prima contestație n-a depus cauțiunea pe prima contestație, dar a depus din nou o contestație pe alt subiect, zicând că o să depună cauțiunea pentru ea ca să prelungească perioada, deci suntem într-un joc al contestațiilor pe primul lot, dar pentru al doilea lot, pentru că erau pe loturi, sunt în evaluare cei de la ONAC, pentru că la nivelul ONAC se face acest lucru”, a mai precizat șeful DSU.

Când ar trebui soluționare contestațiile

În acest context, procesul de achiziție este blocat pentru aproximativ încă o lună.

“Există termen, dar termenul poate să fie mi se pare și 15-20 de zile. În mod normal, fiind situația care este, noi sperăm că va fi tratat cu celeritate. Faptul că în acest mod se depun contestațiile până în ultima zi, nu se depun la început, se depun la sfârșit, înseamnă că ne va întârzia în plus. Să vedem următorul lot, care acum se evaluează”, a mai precizat Arafat.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a precizat, duminică, 9 ianuarie, că IGSU l-a informat că, din cauza unei contestaţii, procedura de achiziţie a testelor de salivă în şcoli a fost blocată.

Ads

Ministrul spune că nu îşi doreşte ca şcoala să treacă în online, iar din punctul său de vedere adevăraţii specialişti sunt la Ministerul Sănătăţii, ei sunt cei care decid noi măsuri, nu „cei care îşi dau cu părerea despre orice”.

„Aş fi preferat să existe teste în şcoli. Am cerut de mult timp să existe teste în şcoli. Am fost informat de IGSU că, din cauza unei contestaţii, procedura de achiziţie a fost blocată. Am cerut şi să existe măşti, iar azi au fost distribuite un milion de măşti în şcoli pentru debutul săptămânii viitoare.

În majoritatea judeţelor au ajuns de azi, în celelalte vor ajunge mâine dimineaţă. Nu îmi doresc să trecem şcoala în online, fără să mai fim pregătiţi pentru asta. Din punctul meu de vedere, adevăraţii specialişti sunt la Ministerul Sănătăţii, ei sunt cei care decid noi măsuri, nu cei care îşi dau cu părerea despre orice. Eu ascult de epidemiologi, nu de pretinşi specialişti”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică la Digi 24.

Întârzierile pot fi prelungite

Ads

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), Ovidiu Zară, a spus pentru Edupedu.ro că întârzierile produse de contestație pot fi prelungite în cazul în care decizia instituției va fi la rândul ei contestată.

Pe de altă parte, potrivit declarațiilor făcute de Raed Arafat la B1 TV, luni seară, “dacă CNSC se pronunță într-un anumit fel și nu forțează la reevaluare, și spune că putem merge mai departe, nu așteptăm rezultatul de la următoarea instanță. Chiar dacă vor merge la Curtea de Apel, noi semnăm, pentru că legea ne permite”.