Țara membră NATO care reintroduce stagiul militar obligatoriu, în urma amenințărilor Rusiei

Reintroducerea serviciului militar obligatoriu a fost anunțată în Letonia, printr-o declarație a ministrului Apărării, Artis Pabriks, pe fondul amenințărilor din partea Rusiei şi al războiului din Ucraina.

“Sistemul militar actual din Letonia a ajuns la limită. Îm acelaşi timp, nu avem motive să gândim că Rusia îşi va schimba comportamentul”, a afirmat Pabriks.

Letonia a renunţat la serviciul militar obligatoriu după ce s-a alăturat NATO. Din 2007, armata acestei ţări baltice membră a Uniunii Europene este formată din militari de carieră şu din voluntari ai Gărzii Naţionale.

Ţara, care are mai puţin de două milioane de locuitori şi are graniţe cu Belarus şi cu Rusia, are doar 7.500 de soldaţi activi şi membri ai Gărzii Naţionale, susţinuţi de 1.500 de soldaţi NATO.

Pabriks a precizat că serviciul militar obligatoriu va reveni în 2023.