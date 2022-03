Lesia Tsurenko, una dintre cela mai cunoscute jucătoare de tenis din Ucraina, a lansat un apel dieperat pe twitter, după ce a fost eliminată de la turneul de la Marbella.

"După cea mai proastă lună din viaţa mea, în care am avut mereu dureri de cap, atacuri de panică şi sentimente de vinovăţie legate de războiul din Ucraina, am acum de înfruntat o nouă provocare. Ca jucătoare care-şi are baza de pregătire la Kiev, nu am unde să mă duc.

Caut un loc în Europa unde să mă antrenez în următoarele săptămâni, poate pentru câteva luni. Undeva unde să mă simt ca acasă. Acesta este sfatul pe care l-am primit de la agentul meu: să nu mă mai plimb cu patru valize după mine.

Sunt conştientă că nu se compară situaţia mea cu cea a compatrioţilor mei rămaşi acasă, dar mi-ar plăcea ca WTA să se intereseze de mine.

Trec printr-o angoasă permanentă din cauza ştirilor care vin din Ucraina. De exemplu, astăzi au căzut bombe la Nicolaev, un oraş în care am studiat şi m-am antrenat timp de un an. Clădirea bombardată nu este prea departe de locul unde locuieşte mama mea. Iar prin comparaţie, lumea tenisului se comportă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Am impresia că adversarele mele au un avantaj în faţa mea. De exemplu, luni la antrenament am avut un atac de panică. Am început să tremur şi 20 de minute am fost ca paralizată. În timpul meciurilor mă simt lipsită de energie.

Îmi iubesc ţara. Trăiesc acolo. Plănuisem să rămân la Kiev, după încheierea carierei. Să întemeiez o familie împreună cu soţul meu şi să ajut la dezvoltarea tenisului."

Tsurenko are 32 de ani și ocupă acum locul 123 mondial.