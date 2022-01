Originară din Gorj, Ana Manea a jucat fotbal feminin la ACS Atletic Drobeta în țara noastră, cochetând la un moment dat chiar și cu echipa națională.

La doar 19 ani, tânăra s-a mutat în Italia unde a început o viață nouă.

Ana Manea nu s-a lăsat de de fotbal, dar și-a schimbat orientarea sexuală.

Sportiva a anuntaț că are o relație cu o femeie din Spania.

"Am stat și cu băieți înainte, dar ultimul cu care am fost m-a făcut să sufăr. De când am venit aici în Italia, am zis să încerc. Am văzut că e la modă. Mi-a venit să încerc, mi-a plăcut și acum o iubită, e din Spania. Dacă vreți să știți mai multe", a spus Ana Manea pe rețelele de socializare.

Sursa video: tiktok / ana.maneaa

