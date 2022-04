Leonard Doroftei împlinește azi 52 de ani: cum se descurcă în Canada și ce joburi și-au găsit copiii

Leonard Doroftei s-a născut pe 10 aprilie 1970 la Ploiești. "Nu dădeam un pas înapoi când eram copil. Așa am făcut și în ring", zice cel poreclit Moșu.

Stabilit de mai bine de doi ani în Canada, Doroftei spune că și-a găsit liniștea aici, chiar dacă despărțirea de România și de cei de acasă a fost dificilă.

"Mi-e greu, pentru că mi-aș fi dorit să fiu acasă. Veneam după 20 de ani de sport, 20 de ani în care am făcut un singur lucru și dintr-o dată am rămas pensionar și n-am mai avut ce să fac.

Am făcut afacerea asta (n.r. cu barul) și dintr-odată s-a stins. Și m-am trezit buimac și încep să mă redescopăr eu.

Am doi copii născuți aici, și-au dorit să vadă, să trăiască. Am spus ok, deși știam că nu locul meu, dar spre norocul meu am găsit ce trebuie și pot spune că m-am născut din nou", a povestit Doroftei într-un interviu acordat GSP acum trei luni.

Doroftei a slăbit mult, și-a amenajat o sală de sport în garajul unui prieten și antrenează copii și adulți. El locuiește în Laval, o așezare liniștită de lângă Montreal.

Și familia lui și-a făcut un rost în Canada.

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex a terminat și el facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun.

Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica (n.r. - soția) lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, povestește Moșu'.