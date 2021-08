Unde va juca Messi în noul sezon. Superstarul a făcut anunțul cel mare

Leo Messi s-a despărțit plângând de FC Barcelona, după 21 de ani. Fotbalistul argentinian este liber de contract și așteaptă să semneze în curând cu o nouă echipă.

Messi a plâns ca un copil la conferința de presă organizată la stadionul Camp Nou.

Fotbalistul și-a luat la revedere de la toți suporterii și a spus ce va face în viitor.



„PSG e o posibiltate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi. Dar încă nu am niciun acord.

Ee cel mai greu moment din carieră. Fără îndoială! Au fost multe momente grele, înfrângeri, dar să nu pot reveni la antrenamente... E cel mai greu. E clubul pe care-l iubesc și nu voiam să plec. Mi-am dorit asta anul trecut, dar acum nu voiam”, a spus Messi la conferința de presă.



PSG are cele mai mari șanse să semneze un contract cu Messi. Francezii îi oferă un salariu de 40 de milioane de euro anual