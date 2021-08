Messi a primit o ofertă colosală: 1 miliard de euro pentru 3 ani! Ce echipă îi dă această sumă astronomică

Leo Messi este liber de contract și poate semna cu oricine. Barcelona a anunțat oficial că fotbalistul argentinian nu va mai rămâne pe Camp Nou.



PSG și echipa din Qatar, Al Saad, se bat pe semnătura superstarului.

Ads



Manchester City a renunțat la ideea aducerii lui Messi. Guardiola a confirmat ca venirea argentinianului în Anglia nu mai este o prioritate pentru el.

"Am cheltuit mult pentru transferul lui Jack Grealish. El va purta tricoul cu numărul 10 pentru că suntem convinși în privința lui. În plus, am crezut că Leo va rămâne la Barcelona. Acum, Messi nu este în planurile noastre", a spus antrenorul lui City.

În cursa pentru transferul lui Messi au mai rămas PSG și supriză...Al Saad din Qatar.

Francezii insistă pentru aducerea argentinianului, mai ales că acolo Messi are mulți prieteni: Neymar, Di Maria, Paredes și italianul Verrati.

Cei patru au fost și în vacanță împreună, în Ibiza.

Al Saad din Qatar îi pune însă pe masă o ofertă impresionantă lui Messi: 1 miliard de euro pentru 3 ani!!

Pe lângă banii foarte mulți pe care i-ar obține în Qatar, Messi l-ar avea antrenor și pe fostul coleg de la Barcelona, Xavi.

Șeicii de la Al Saad sunt fani înfocati ai fotbalistului argentinian și îl vor cu orice pret pe jucător la echipă.

A Qatari team, Al-Sadd, reportedly offered Lionel Messi €1,000,000,000 for 3 years. WTF— MC (@CrewsMat19) August 6, 2021

FC Barcelona a anunțat, joi seara, că Leo Messi părăsește clubul catalan după 21 de ani din cauza unor reguli financiare impuse de Liga Spaniolă de fotbal.