Presedintele FC Barecelona, Joan Laporta, a declarat ca ar fi bucuros sa anunte prelungirea contractului argentinianului Lionel Messi, dar nu poate face asta, deocamdata, informeaza marca.com.

Messi este, incepand de joi, liber de contract, dupa ce ultima lui intelegere cu gruparea catalana a expirat la 30 iunie. Este prima data dupa 7.504 zile de la semnarea primului sau contract cu Barca cand Messi devine jucator liber.

Ads

Cele doua parti au discutat mult despre prelungirea intelegerii, dar fara rezultat pana acum. Totusi, Laporta nu pare ingrijorat de aceasta situatie.

"Vrem ca Leo sa ramana si el vrea sa ramana. Totul merge bine si incercam sa gasim o solutie cu care sa fim toti multumiti. Este vorba despre fair play acum. Mi-ar placea sa spun ca ramane, dar inca nu pot spune asta pentru ca lucram inca la unele lucruri", a spus el, la postul Onda Cero.

In varsta de 34 de ani, Messi a jucat aproape toata cariera la FC Barcelona, club la care a venit cand era copil, in 2000, de la gruparea argentiniana Newells's Old Boys. El se afla acum in Brazilia, unde participa cu echipa nationala a Argentinei la Copa America.