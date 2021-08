E gata! Messi, la PSG! Tatăl fotbalistului a confirmat totul. Toate detaliile contractului

E sigur! Messi va merge la PSG.

Francezii anunță ca fotbalistul s-a înteles cu șeicii qatarezi și va merge în orele următoare la Paris pentru a face vizita medicală.

Superstarul argentinian va semna un contract până în 2023 și va primi în jur de 35 de milioane de euro net anual.

Messi va purta tricoul cu numărul 19 la PSG.

Tatăl lui Messi a confirmat transferul.

"Da, Messi va semna cu PSG", a spus Jorge Messi. Prezentarea oficială ar urma să aibă loc miercuri.

Jorge Messi has just arrived at El Prat airport in Barcelona . The media had some few questions for him:

Messi to Paris?

🗣Jorge Messi: Yes

Is Messi sad?

🗣Jorge Messi: Didn't you see it???#Messi #PSG 🤝✅🐐⏳ pic.twitter.com/ymbkvtQ0CV— PSG Chief (@psg_chief) August 10, 2021