Cum arată contractul lui Messi cu PSG

Messi este la un pas de PSG. Fotbalistul a recunoscut public posibilitatea de a merge în capitala Franței.



Șeicii il vor neapărat pe superstarul argentinian în echipă cu Neymar și îi fac toate poftele pentru a-l aduce în Ligue 1.

"PSG e o posibiltate, ca să fiu sincer. Dar nu am nimic confirmat. Am fost sunat de multe cluburi. Dar încă nu am niciun acord", a spus Messi la despărțirea de Barcelona.

Messi s-a înțeles cu francezii pe un contract de doi ani și va avea un salariu enorm.



Contract Messi cu PSG

Acord valabil până în 2023, cu opțiune de prelungire până în 2024

Salariu: 35 de milioane de euro pe sezon

messi va purta tricoul cu numărul 19

Messi is ready to accept - he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. 🇫🇷 pic.twitter.com/b28XC5DBoR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2021

Francezii scriu că Messi este așteptat zilele acestea la Paris pentru a face vizita medicală și cel mai probabil va fi prezentat în curâand la Turnul Eiffel.