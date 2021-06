Contractul lui Messi cu Barcelona expira in aceasta noapte! Ce se intampla cu super fotbalistul argentinian

Contractul starului argentinian Lionel Messi cu clubul de fotbal FC Barcelona se incheie astazi (miercuri) la miezul noptii, fara ca partile sa ajunga deocamdata la un acord privind prelungirea acestuia, informeaza presa spaniola.

Cu exceptia unei intorsaturi neasteptate a situatiei si o accelerare a negocierilor, Leo Messi nu va mai fi in mod oficial jucatorul lui FC Barcelona la miezul noptii, cand va fi deja 1 iulie, scrie El Mundo Deportivo. Contractul atacantului argentinian, semnat pe 25 noiembrie 2017 si valabil pana la 30 iunie 2021, cu o clauza de reziliere in valoare de 700 milioane euro, expira astazi, punand capat, chiar si pentru cateva zile, legaturii scrise a celui mai bun fotbalist din istorie, adauga ziarul catalan.

Messi s-a aflat sub contract cu Barca de 7.478 de zile, de la semnarea primului sau acord cu gruparea de pe Camp Nou, in data 8 ianuarie 2001, pe un servetel de hartie. El si-a facut debutul oficial in prima echipa a catalanilor in 2004, iar de atunci a disputat 778 de meciuri si a inscris 672 de goluri in toate competitiile.

Atat jucatorul, cat si clubul spaniol doresc extinderea contractului, Messi intentionand sa mai joace inca doua sezoane pe Camp Nou, inainte de a face pasul catre Major League Soccer si de a servi ca ambasador al Barcelonei in Statele Unite, mai scrie El Mundo Deportivo, subliniind ca "exista mai multe probleme de natura economica si fiscala" asupra carora nu s-a ajuns deocamdata la un consens.

Lionel Messi, sextuplu castigator al Balonului de Aur, care a implinit recent 34 de ani, participa in prezent la Copa America, in Brazilia, cu selectionata tarii sale.