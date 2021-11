Messi nu duce o viață prea bună la Paris. Chiar dacă este plătit de șeici cu 35 de milioane de euro, superstarul argentinian a dezvăluit probleme de adaptare pe care le-a avut în capitala Franței.

Venit în vara acestui an la PSG, Messi nu are deocamdată gol marcat în campionat. În ultimul meci din Ligue 1, cu Lille, fotbalistul a fost schimbat la pauză de antrenorul Pochettino.

Ads

Viața din Paris nu îi este deloc ușoară superstarului.

"Primele zile au fost cu adevărat grele, pentru că plecarea noastră a fost rapidă și bruscă. Am petrecut o lună și jumătate la hotel. Nu le-a fost ușor copiilor, care începuseră deja școala în Spania. În plus, am locuit în centru, iar în Paris, traficul este infernal, insuportabil! Ne trebuia o oră să ajungem la școală și o oră să ajung la antrenament.

Copiii au ajuns să nu mai suporte hotelul. A fost greu. În același timp, am încercat să profităm la maximum de oraș", a spus Messi conform cotidianului francez L'Équipe.

Doar trei goluri are fotbalistul argentinian pentru PSG, toate în Champions League.