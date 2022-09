Leo Messi, declarații uluitoare despre Kylian Mbappe

Starul argentinian Lionel Messi a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi de la echipa de fotbal Paris Saint-Germain, francezul Kylian Mbappe şi brazilianul Neymar, într-un interviu acordat unui post de televiziune mexican, informează cotidianul Le Parisien.

Ads

"Eu şi Ney ne cunoaştem foarte bine, ne-am distrat împreună la Barca câteva sezoane şi mi-ar fi plăcut să fie mai multe. Apoi viaţa ne-a permis să ne regăsim la Paris. Sunt încântat să joc alături de el, să lucrăm împreună zilnic. Le fel şi cu Kylian, o adevărat bestie pe teren, super-puternic în dueluri unu la unu, care caută spaţii, aleargă foarte repede şi are un acut simţ al golului. Este un jucător foarte complet, aşa cum a demonstrat deja şi care va fi printre cei mai buni din lume în următorii ani", a declarat Messi, care a fost intervievat cu această ocazie de Hristo Stoicikov, fostul jucător al Barcelonei.

Messi a recunoscut că primul său an la PSG nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor sale, în condiţiile în care a avut nevoie de timp pentru a se adapta, însă este încrezător că lucrurile vor sta mult mai bine pentru el în acest sezon.

"Primul meu sezon la Paris nu a fost uşor, pentru că am descoperit un nou club, un nou mediu cu familia mea, pentru prima dată în carieră. Dar am rămas încrezător, pentru că ştiam că în acest sezon voi fi mai bine pregătit.... Obiectivul lui PSG de mai mulţi ani, toată lumea ştie, este de a câştiga Liga Campionilor. În sezonul trecut, eliminarea în faţa lui Real Madrid a fost foarte greu de digerat, pentru că am făcut două meciuri bune şi totul s-a decis la detalii. Acest sezon este atipic, cu o Cupă Mondială în plin sezon, însă Champions Legue rămâne obiectivul principal al lui PSG. Este o competiţie foarte greu de câştigat, pe care nu o câştigă întotdeauna cel mai bun", a mai spus Lionel Messi.