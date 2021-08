Joan Laporta, șeful clubului FC Barcelona, spulberă și ultima șansă în ceea ce privește rămânerea lui Messi la echipa catalană.

Președintele a explicat cu lux de amănunte despre plecarea superstarului argentinian de pe Camp Nou.

"În primul rând vreau să spun că moștenirea pe care am primit-o (de la fost conducere, n.r.) este oribilă, teribilă. Masa salarială reprezintă 110% din venitul total al clubului. Nu există limite salariale la noi. Știam asta când am venit la club, dar trebuie să spun că numerele care ne-au fost prezentate după realizarea auditului au fost mult mai rele decât cele care ni s-au prezentat inițial.

Asta înseamnă că pierderile sunt mult mai mari decât ce ne așteptam, cheltuim mai mult decât ne așteptam, iar contractele actuale fac să avem o masa salarială imensă.

Totul se leagă de fair-play-ul financiar, care în La Liga nu urmează criteriul banilor cash. De asta nu am putut să înregistrăm contractul pe care l-am agreat cu Lionel Messi. Pentru a atinge acel fair-play, Barcelona ar fi trebuit să accepte o operațiune care ar fi afectat clubul pentru următorii 50 de ani în termen de drepturi de televizare. Nu am putut lua o decizie care să afecteze clubul în următorii 50 de ani. Clubul are mai mult de 100 de ani și este mai presus de toate și toți, chiar și decât cel mai bun jucător al lumii.

Îi vom mulțumi mereu pentru tot ce a făcut pentru noi, dar clubul este mai presus de jucători, antrenori, jucători.

Sunt motive obiective pentru plecarea lui Lionel Messi, legate de situația economică a clubului. O investiție de asemenea anvergură, cu contractul lui Messi, ar fi fost riscantă. Am vrut să ne asumăm acel risc, toți din conducere, dar când am realizat care este situația reală a clubului, ar fi înseamnat că am fi pus clubul într-un mare risc", a spus președinte clubului FC Barcelona, într-o conferință de presă, conform gsp.

Calanii au anunțat joi seara plecarea lui Messi de la FC Barcelona din cauza unor reguli financiare impuse de Liga Spaniolă.