Cum obțineți bușteni de foc din rumeguș după ce tăiați lemnele: "A dat și căldură și am făcut și economie" FOTO

Scumpirile din ultima perioadă i-au speriat pe români, iar cheltuielile pe care le aduce încălzirea în sezonul rece îi determină pe mulți să fie preocupați de modul în care ar putea să facă economii.

Este cazul unui român care a relatat într-o postare pe Facebook cum folosește rumegușul rezultat pentru tăierea lemnelor pentru a face rost de bușteni de foc.

"O metodă ușoară c, după ce tăiați lemnele și vă rămâne rumeguș, să mai faceți rost de câteva zeci de bușteni de foc.

Am luat o țeavă de pvc de cca 50 cm lungime și de grosime medie, am tăiat pe lung, am pus două balamale, apoi am tăiat pe lung în partea opusă, țeavă deschizându-se acum ca o carte.

Am băgat câte 10 cm de rumeguș pe țeavă închisă și am îndesat cu un lemn.

La final, când am deschis țeava, m-am ales cu un buștean de 50 cm lungime și cca 15 cm în diametru.

După cum se vede, a ars fără probleme, a dat și căldură, și am făcut și economie", a scris bărbatul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Cât de rezistent este bușteanul din rumeguș

Unul dintre membrii grupului a cerut detalii într-un comentariu: "Cât de rezistent este bușteanul din rumeguș? Suportă o căzătură mică sau se dezintegrează?"

"Din păcate e fragil, pentru că nu am folosit decât rumeguș și doar forța mea. Dar mi s-a dat ideea să folosesc la presat cricul de mașină", a precizat autorul postării.

"Interesant. Rezultă ceva asemănător cu brichetele din rumeguș presat. Doar că in fabricarea lor, pe lângă presare, cred că se folosește și un liant."

"Ar fi bună oleacă de parafină topită turnată înainte de presare. Că apoi se solidifica și ține dur. Arde bine și în sobă. Dar de unde, că-i scumpă."

"Noi îl amestecăm cu puțină motorină și folosim câte puțin la aprins focul."

"Cred că la presare se poate pune ulei sau untură rămasă de la gătit, ca liant. Oricum uleiul uzat nu se prea mai folosește la altceva. La foc cred că e ideal în combinație cu lemn."

"Am in plan să-mi construiesc ceva asemănător pentru frunze+rumeguș acționat de un cric hidraulic."

"Foarte bună ideea. Noi îl punem în pungi de hârtie pe care le aruncăm în centrală."

"Soția face pâine in casă, la două zile. Pungile de făină le umplem cu rumeguș, coji de nuci, spărturi de semințe de migdal, le băgăm în sobă, dar după ce se face un pic de jar cu lemne."

Brichete din rumeguș homemade

"Brichete din rumeguș homemade...Găsiți pe YouTube tot felul de prese pentru asta. Mi-am propus de mult timp să le fac de cu vară, ca să aibă timp sa se usuce. ( dar n-am avut niciodată timp).

Ca liant, se folosește hârtie veche înmuiată în apă ( eu ma gândeam să pun și un pic de faină albă), apoi se adaugă rumegușul, pasta obținută se pune în presă, iar brichetele, uscate vară în pod, sunt o sursă bună de căldură peste iarnă.

Nimic nu se pierde, totul se transformă! "

"Am lucrat într-o fabrică de bricheți. Pe lângă rumeguș si apă noi adăugam si coji de semințe."

"Se pune AMIDON 1KG LA 10-15 KG RUMEGUȘ. Amestecați și apoi tasați."

"Puteți folosi și frunzele uscate"

"Puteți folosi și frunzele uscate, reviste, cartoane și cam tot ce provine din fibre de genul ăsta, fără plastic, mărunțite, amestecate și presate."

"Ar fi nemaipomenit de bine sa fie folosite și frunzele care cad pe jos în curte. Un nuc mai mare face frunze pe jos în perioada asta, de poți umple o căruță (am în curte și e covor de frunze sub el). Acum nu știu dacă emană un fum greu de suportat aceste frunze și dacă ard suficient de bine încât să încălzească soba pentru a merita efortul de a le aduna, presa cumva, și apoi folosi. Întotdeauna m-am gândit la o soluție mai eficienta de folosire a acestor frunze căzute pe jos, alta decât a le grebla și a le arde in aer liber."