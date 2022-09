Cum arată noua comisie specială pentru legile Justiției și cum se compară cu faimoasa comisie Iordache

Parlamentul a aprobat înființarea noii Comisii pentru legile Justiției, a cărei misiune este de a pune la punct cele trei proiecte de lege transmis de către Guvern, și care ar trebui să repare stricăciunile Comisiei Iordache.

Astfel, noua comisie pentru legile Justiției are în componența sa 25 de membri de la toate partidele, cei mai numeroși fiind aleșii PSD care numără opt parlamentari. Aceștia au termen 60 de zile pentru a pune la punct cele trei proiecte de lege privind legile privind organizarea judiciară, Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, transmise de către ministrul PNL al Justiției Cătălin Predoiu. Acestea au fost însă intens criticate de către asociațiile de magistrați, societatea civilă, ONG-uri și opoziție.

Unul dintre judecătorii CSM a explicat că nu a citit niciodată „legi mai retrograde” și că noua formulă poate deveni un „mecanism de presiune” asupra magistraților. „Până în prezent, nu mi-a fost dat să citesc niciodată legi mai retrograde. (...) Nu mi-am imaginat niciodată că aproape 30 de ani, eu anul acesta fac 29 de ani de judecător, şi am venit şi am prins şi anii de început de după Revoluţie şi am prins şi pe colegii de care toată lumea spunea că sunt dintr-o epocă pe care nu vrem să o amintim”, a declarat judecătoarea Gabriela Baltag.

PNL și-a trimis specialiștii

Liberalii l-au pus la fruntea comisiei pe liderul de grup al deputaților PNL, Gabriel Andronache, jurist al partidului despre care colegii spun că este un foarte bun cunoscător al procedurilor legislative și este definit drept un „workaholic”. Acesta este licențiat în Drept, membru PNL din 1995 și deputat aflat la al patrulea mandat. Anterior a lucrat la Protecția Copilului Brașov și a fost viceprimar al Brașovului. De-a lungul anilor în care a fost parlamentar, Andronache nu a fost implicat în scandaluri și a stat la baza a numeroase sesizări făcute de către PNL la CCR.

La fruntea comisiei PNL l-a trimis și pe Ioan Cupșa, care va fi vicepreședinte. La fel ca și Andronache, Cupșa este considerat un jurist cu experiență și om de bază în ce privește procesul legislativ. La congresul de anul trecut, Cupșa l-a susținut pe Ludovic Orban pentru șefia PNL și declara că „PSD + PNL înseamnă mizerie pentru români, înseamnă să-i lipsim pe români și de speranța că ”mai-binele” se poate întâmpla, înseamnă un compromis din care cu toții pierdem”.

Pe lângă aceștia, liberalii au mai trimis în comisie pe Cristina Banu, Daniel Fenechiu, Diana Morar, Cristian Niculescu Țăgârlaș și Cristina Trăilă.

Traseist PSD ajuns vicepreședinte

Un vicepreședinte la noua comisie deține și PSD, care l-a înscăunat pe Marian Rasaliu. Politician cu ștate vechi, acesta se află la al doilea mandat de parlamentar, după ce anterior a fost membru ApR, apoi PDL, pentru ca în final să ajungă la PSD. Studiile acestuia nu reflectă cunoștințe în domeniul juridic, din CV-ul acestuia reieșind că s-a concentrat pe administrație. În trecut, a mai fost director general la Uzina „R” Feldioara, pe care a părăsit-o la scurt timp înainte să se pună lacătul pe fabrică, deşi s-au investit sume importante pentru dezvoltarea acesteia. În octombrie 2010 acesta a participat la un concurs pentru un post la APIA Brașov, pe care l-a obținut. Câteva zile mai târziu acesta și-a suspendat postul până în decembrie 2012, pentru a-și duce la capăt mandatul de senator.

PSD l-a mai trimis în comisie și pe Robert Cazanciuc, unul dintre cei mai vechi specialiști în domeniul juridic ai partidului. Absolvent de Drept, coleg de generație cu Victor Ponta și apoi al Institutului Național al Magistraturii, Cazanciuc a fost ministru al Justiției între 2013 și 2015 în guvernul Ponta. În 2010, presa scria despre Cazanciuc că avea cel mai mare salariu de bază din MAE: 9.292 de lei, în timp ce ministrul de Externe de la acea dată, Teodor Baconschi, avea un salariu de "doar" 6.614 lei. Între anii 2001 și 2004, Robert Cazanciuc a făcut parte din conducerea Corpului de Control al premierului de atunci, Adrian Năstase, în aceeași perioadă în care șeful Corpului de Control era chiar Victor Ponta.

Pe lângă aceștia, PSD i-a mai trimis la comisie pe Oana Florea, Maya Teodoroiu, Dumitrița Gliga, Laura Moagher, Ion Rujan și Marius Toanchină. Dintre cei din urmă se mai remarcă Maya Teodoroiu, de profesie jurist. În trecut aceasta a fost judecător al CCR între 2015 și 2019.

A intrat în politică împotriva OUG 13

Și USR deține un vicepreședinte în noua comisie, în numele lui Oana Murariu. Avocată de profesie, aceasta s-a implicat în politică după protestele antiguvernamentale din 2017, când guvernul Grindeanu pregătea celebrea OUG 13. Înscrisă inițial în PLUS, Murariu face parte acum din comisia care trebuie să repare exact legile pentru care a ieșit în stradă în urmă cu cinci ani. Murariu este absolventă de Drept în Cluj-Napoca, și și-a început activitatea în domeniul juridic, ca avocat, imediat după absolvirea facultății.

Ceilalți membri USR care vor face parte din comisie sunt fostul ministru al Justiției Stelian Ion, Silviu Dehelean (unul din juriștii partidului care au elaborat textul inițiativei „Fără penali în funcții publice”) și Simona Spătaru, un avocat în Baroul București cu o experiență de peste 16 ani.

UDMR este reprezentat în comisie de către Ladanyi Laszlo și Csaszar Karoly Zsolt, ambii absolvenți de Drept care lucrează în domeniu, în timp ce AUR i-a trimis pe Sorin Mateescu și Sorin-Titus Muncaciu. Primul este un absolvent de Drept și a fost consilier juridic al mai multor companii de asigurări, în timp ce al doilea este de profesie medic.

Cine a făcut parte din Comisia Iordache

Deși noua comisie formată în 2022 încearcă să repare stricăciunile la legile Justiției realizate de către faimoasa Comisie Iordache, mulți dintre membrii care au contribuit atunci la masacrarea legilor se află în continuare în Parlament, iar în unele cazuri fac parte chiar din noua comisie.

PSD:

Florin Iordache

Nicușor Halici (actual deputat PSD)

Steluța Cătăniciu (actual deputat PSD)

Robert Cazanciuc (actual senator PSD, membru în noua comisie)

Elena Federovici

Consuela Florea (actual deputat PSD)

Claudia Gilia

Nicolae Moga

Eugen Nicolicea

Ovidiu Popa (actual deputat PSD)

Elena Tănăsescu (actual deputat PSD)

PNL:

Ioan Cupșa (actual deputat PNL; vicepreședinte în Comisia Iordache dar și în actuala)

Alina Gorghiu (actual senator PNL)

Cătălin Predoiu (actual deputat PNL și ministru al Justiției; cel care a trimis noile forme ale legii în Parlament)

Laura Iuliana Scântei (actual senator PNL)

Valeria Diana Schelean Șomfelean

USR

Edward Dircă

Stelian Ion (actual deputat USR )

UDMR

Marton Arpad

Izabella-Agnes Ambrus

PMP

Dorin-Valeriu Bădulescu

ALDE

Adrian Țuțuianu.