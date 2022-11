Cătălin Drulă, după promulgarea legilor justiției: „Iohannis calcă în picioare Justiţia din România”

Liderul USR, Cătălin Drulă, îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis de faptul că prin promulgarea legilor justiţiei demonstrează lipsă de respect faţă de cetăţeni, statul de drept şi parteneriatele internaţionale.

"Iohannis calcă în picioare Justiţia din România. Nu are pic de respect pentru cetăţeni, pentru statul de drept, pentru parteneriatele noastre internaţionale. Comisarul european pentru Justiţie i-a cerut să aştepte avizul Comisiei de la Veneţia înainte de a promulga (sau nu) Legile Justiţiei. Dar pentru Soluţia Iohannis de la Grivco nimic nu contează. Planul de punere sub control a Justiţiei trebuie definitivat. Dacă pe drum România pierde respectul partenerilor europeni, e prea puţin important. Mafia are nevoie de linişte", scrie preşedintele USR, pe Facebook.

Klaus Iohannis a semnat, marţi, decretele pentru promulgarea Legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii privind organizarea judiciară şi a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii.