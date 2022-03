S-au dat premiile ”Zmeura de Aur”. Un sportiv de legendă e cel mai prost actor. Cine e ”laureata” la feminin

LeBron James, starul de la Los Angeles Lakers, străluceşte pe terenurile de baschet, dar nu şi pe platourile de filmare, el fiind "recompensat", sâmbătă, cu titlul de "cel mai prost actor" la premiile "Zmeura de Aur".

LeBron James a fost "recompensat" pentru rolul din Space Jam.

La feminin, "cel mai prost rol" a fost cel al Jeannei de Waal, în Diana The Musical.

Jared Leto (House of Gucci) şi Judy Kaye (Diana the Musical) au fost primit premiile pentru rol secundar. ”Diana The Musical” a fost cel mai prost film, iar la "Cele mai proaste interpretări ale lui Bruce Willis într-un film în 2021”, s-a remarcat filmul Cosmic Sin.

Premiile Zmeura de Aur sunt decernate în urma voturilor exprimate online de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation. Aceste premii, înfiinţate în 1981 de John J. B. Wilson, parodiază premiile Oscar şi ironizează cele mai slabe filme, scenarii, prestaţii actoriceşti şi regizorale din industria cinematografică americană.