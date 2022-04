Afla la un curs de leadership cum sa dai atat vestile bune, cat si pe cele rele!

Un manager adevarat reuseste sa inspire actiunile pe care le doreste de la ceilalti, iar abilitatile sale de conducere determina viitorul organizatiei. Insa nimeni nu se naste invatat ci, chiar si atunci cand are unele calitati innascute, trebuie sa le dezvolte si sa devina in timp un lider.

Participarea la un curs de leadership ajuta la descoperirea celor mai noi si mai eficiente modele de management si a unor tehnici de crestere a productivitatii. Echipa Brightway® organizeaza mai multe tipuri de programe, care au ajutat, de-a lungul timpului, manageri de top si angajatii unora dintre cele mai puternice companii din Romania.

Pentru incepatori, este recomandat indeosebi cursul First Time Manager, adresat in primul rand persoanelor recent promovate, dar si tuturor celor care doresc o cariera in management. Iata cum se desfasoara si ce beneficii ofera!

In ce consta trainingul?

Echipa Brightway® a conceput acest curs leadership astfel incat sa reuseasca dezvoltarea abilitatilor de conducere ale persoanelor care nu au experienta de management, care au fost recent promovate sau care urmeaza sa ocupe o pozitie de lider in organizatia din care fac parte.

Trainingul este personalizat, astfel ca, inainte de desfasurarea sa propriu-zisa, sunt identificate punctele forte care trebuie intarite si zonele unde este nevoie de imbunatatiri. Toate detaliile sunt corelate cu functia detinuta si cu domeniul de activitate.

Totul porneste cu un proces de autocunoastere si explorare a propriilor valori, abilitati si tipare de comportament. Apoi, pe durata acestui curs de leadership, participantii identifica modalitatile in care se pot adapta noului rol, primesc instrumente de lucru cu oamenii si tehnici de motivare a echipei, pentru a obtine rezultatele dorite.

Abilitatile dobandite de participanti

In urma participarii la acest curs leadership, participantii ajung sa cunoasca instrumentele necesare pentru a gestiona mai bine echipa si cu ajutorul carora pot sa rezolve diferitele provocari cu care se confrunta. Sunt analizate in mod aprofundat obiectivele, rolurile, procesele si relatiile dintre oameni.

De pilda, un lider este pus uneori in situatia de a le oferi membrilor echipei diferite vesti, atat pozitive, cat si negative. El trebuie sa fie capabil sa gestioneze cu succes fiecare situatie in parte, astfel incat, indiferent de noutatile pe care le-au aflat, oamenii sa isi pastreze motivatia si sa ofere cel mai bun randament.

Pentru a lua cele mai bune decizii in astfel de situatii, un manager are nevoie sa constientizeze tiparele de comportament si sabotorii personali. Prin urmare, el este ajutat sa inteleaga mai bine trasaturile de personalitate si sa identifice cu succes mecanismele de auto-sabotare in rolul de manager.

La fel de importanta este asertivitatea emotionala in procesul de comunicare si in modul in care este oferit feedback. Odata inteles rolul emotiilor, pot fi aplicate diferite tehnici prin care se poate comunica eficient, sunt delegate diferite tipuri de sarcini, se ofera si se primeste feedback pentru a construi o incredere sporita.

Folosirea celor mai recente studii din domeniile psihologiei comportamentale si neurostiintei permite identificarea tipurilor de motivatii intrinseci si extrinseci care pot fi implementate intr-o echipa.

Prin urmare, participarea la un curs leadership se dovedeste o investitie pe termen lung in propria persoana, care va ajuta din plin la construirea unei cariere de succes, ca manager de top!