A fost sau nu ofsaid? VAR-ul a distrus bucuria comentatorului argentinian după golul lui Lautaro Martinez VIDEO

Reprezentativa Argentinei a fost învinsă, marţi, cu scorul de 2-1, de selecţionata Arabiei Saudite, într-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 10 de Lionel Messi, din penalty.

Arabia Saudită s-a impus datorită golurilor înscrise într-un interval scurt de timp de Al-Shehri ’49 şi Al Dawsari ’53.

Argentina a avut trei goluri anulate în prima repriză pe motiv de ofsaid. Dacă la două faze nu există dubii, o reușită a lui Lautaro Martinez a stârnit mari controverse.

Astfel, atacantul lui Inter a punctat și a jubilat în minutul 27, însă VAR-ul a stopat bucuria argentinienilor pentru un ofsaid milimetric. Astfel, arbitrajul video a stabilit că umărul lui Lautaro era puțin mai avansat față de fundașul advers, spre disperarea argentinienilor.

It’s not even offside. They used the player closest to Lautaro, instead of the offside line 😂😂 pic.twitter.com/SL4futFGf8— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) November 22, 2022