Laurențiu Reghecampf, reacție de milioane după victoria în fața rivalei din oraș

Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a declarat, luni, că îşi doreşte ca CS Universitatea Craiova să obţină cât mai multe puncte înaintea de intrarea în play-off-ul Ligii 1. El a afirmat că este bucuros pentru cele trei puncte obţinute la meciul cu rivala locală FC U Craiova 1948, dar este supărat pentru că jucătorii săi au tratat uşor anumite faze în prima repriză.

"Sunt fericit pentru cele trei puncte, continuăm seria bună. Sunt supărat că în prima repriză am tratat uşor anumite faze. avem nevoie de mai multă seriozitate la finalizare.

Avem nevoie de puncte, trebuie să câştigăm la Clinceni. Sper să urmeze victorii, e doar începutul, ne dorim să ne clasăm cât mai sus posibil. Fiecare partidă trebuie tratată foarte serios.

Vrem să intrăm în play-off cu câte mai multe puncte şi să facem o figură frumoasă. Nu există lejeritate sau moment de respiro, vreau să avem o echipă puternică cu care să plecăm la luptă sezonul viitor", a declarat Reghecampf la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1.

La rândul său, tehnicianul FC U Craiova 1948, Nicolo Napoli, a afirmat că jucătorii săi au încercat, dar nu au putut.

"Am încercat dar nu a mers, ei au câştigat pe merit. Posibil a fost oboseală, poate atnosfera făcută de suporteri. Le mulţumesc că sunt alături de echipă. Am greşit mult, am avut ocazii, dar dacă nu reuşeşti să marchezi, e tare greu. A fost un meci slab, trebuie să ne recuperăm mental şi fizic pentru meciul cu UTA. Suporterii noştri au vrut să ne ajute, dar noi nu am putut", a declarat Napoli.

Formaţia CS Universitatea Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Universitatea Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a XXVI-a din Liga 1 Casa Pariurilor.

Golurile au fost marcate de Gustavo '16 şi Baiaram '76.