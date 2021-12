În plin scandal de divorț, Laurențiu Reghecampf nu trece printr-o perioadă a bună a vieții.

În plan profesional, Universitatea Craiova, echipa sa, nu a mai câștigat un meci de patru etape în campionat, iar în plan personal, antrenorul trăiește clipe grele, după ce și-a pierdut tatăl, acum mama sa luptă cu o boală necurțătoare.

"Tata a murit acum 3 ani de zile. A fost un șoc pentru mine. A fost a doua înmormântare din viața mea, la care să fiu în mijlocul unei tragedii. Prima a fost fetița mea, a doua a fost cu tatăl meu. Tata m-a obligat să joc fotbal. Fata mea a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că avea o boală.

Tetralogia fallot, inima nu se formase, camerele de la inimă. Ne-am dat seama pe la 6 luni. Am făcut operația la Cluj la un profesor foarte mare. Din păcate a făcut pneumonie. A fost o perioadă grea. Nu este un moment ușor când îți pierzi copilul, este tragic.

Mama are un cancer, urmăm un tratament, am fost cu ea în Turcia, face chimio. Din ce-mi spune mama este mult mai bine. Sperăm s-o operăm de Revelion sau anul viitor", a spus Reghecampf la emisiunea Fiță cu Adiță.

Antrenorul Universității Craiova va fi tată din nou în primăvara anului viitor. Corina Caciuc, iubita sa, este însărcinată și îi va dărui un băiat.