Kamara a spus lucrurilor pe nume despre relația pe care a avut-o cu Corina Caciuc, amanta și viitoarea soție a lui Laurențiu Reghecampf.

Artistul a dezvăluit cum a cunoscut-o pe iubita antrenorului și a mărturisit că între cei doi nu a fost o relație serioasă, ci doar una bazată pe distracție.

Kamara și Corina Caciuc au apărut în ipostaze romantice în luna noiembrie.

Fosta iubită a cântărețului este deja însărcinată cu Laurențiu Reghecampf.

"Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei. Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest este distracție.

Nu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori, cred, când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești.

Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit, chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe", a declarat Kamara pentru realitateasportivă.net

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt în plin divorț după o relație de 15 ani.