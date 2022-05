Jucătorii FCSB-ului, atenționați de Laurențiu Reghecampf: ”Să nu aștepte ajutorul nostru”

Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a fost deranjat, după înfrângerea cu FCSB, când i s-a transmis că jucătorii formaţiei bucureştene le-au cerut oltenilor să joace cu aceeaşi ardoare ca duminică şi în partida următoare, cu CFR Cluj.

Ads

"E prea la cald să facem o analiză. Mă bucur de reacţia jucătorilor noştri, de jocul pe care l-au făcu. Din păcate, astăzi am avut ghinion, am ratat foarte mult. Nu sunt eu aici ca să analizez ce s-a întâmplat pe teren, vorbesc numai de echipa noastră, care, cred eu, a făcut un meci foarte bun. Am primit din nou gol pe final, la o fază în care trebuia să fim mult mai atenţi, experienţa jucătorilor...

Şi mă refer la Cîmpanu, care trebuia să se retragă, nu trebuia să se ducă la omul care bate aut. În mare, cred că ne-am creat foarte multe ocazii, am lovit bara de două ori, am dat şi un gol, dar din păcate a fost ofsaid. Jocul a fost unul destul de bun, ceea ce ne-am propus am făcut, ştiam foarte bine că sunt periculoşi pe jocul de contraatac, pe minge pierdută la mijlocul terenului, lucru pe care băieţii l-au făcut foarte bine şi cred că datorită acestui joc şi-au creat ocazii.

Sunt dezamăgit pentru că a fost un joc bun şi l-am pierdut. Sper ca băieţii să înţeleagă acest lucru şi până joi să-şi revină şi să fie pregătiţi pentru meciul de cupă. Dacă aveam astăzi un pic de noroc şi marcam un gol, jocul se schimba total. Cred că jucătorii au dat dovadă de caracter, de bărbăţie, au luptat până în ultimul minut. Am avut o bară în minutul 94, putea să se termine la egalitate, dar aşa a fost să fie.

Ads

Felicitări celor de la FCSB şi noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce aveam de realizat şi anume să ne câştigăm cupa. Toată concentrarea noastră este pentru meciul de joi şi, bineînţeles, dacă ne calificăm, pentru finală.

(n.r. - despre faptul că jucătorii de la FCSB doresc să vadă aceeaşi intensitate a craiovenilor şi cu CFR Cluj) Eu cred că cei de la FCSB ar trebui să se concentreze mai mult pe jocul lor, pentru că, dacă analizaţi jocul din seara asta, lasă de dorit. Dar important este rezultatul.

Ads

Nu sunt aici să vorbesc despre ei, le-am urat baftă şi i-am felicitat pentru meciul câştigat, dar noi avem meciul de cupă (n.r. - cu Sepsi) după care mergem la CFR. Aşa cum am jucat cu ei în seara asta, aşa vom juca şi acolo şi am dat dovadă că suntem o echipă dreaptă, am dat dovadă de corectitudine, de o echipă care îşi apără şansele până la capăt, cu toate că noi nu mai aveam nicio şansă la campionat. Ei nu ar trebui să aştepte ajutorul nostru şi ar trebui să se bazeze mai mult pe ei", a declarat Reghecampf la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor.

Ads

Golul a fost marcat de Mamut, în minutul 86.

Sâmbătă, Farul a remizat acasă cu FC Voluntari, scor 1-1, şi CFR Cluj a învins în deplasare FC Argeş, scor 6-0.

Clasamentul play-off-ului: 1. CFR Cluj – 54 de puncte, 2. FCSB – 52, 3. Universitatea Craiova – 45, 4. FC Voluntari – 31, 5. Farul – 29, 6. FC Argeş – 27.

Etapa viitoare, penultima, programează meciurile CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, FC Farul - FC Argeş şi FC Voluntari - FCSB.