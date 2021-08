Larisa Iordache este dezămăgită în continuare din cauza faptului că nu a putut participa în finala de la bârnă.

Gimnasta a trecut prin clipe grele în acest an. Accidentările dese i-au făcut viața un calvar.

Ads

În plus, sportivei i-a murit recent mama, din cauza unei boli necruțătoare.

"Am făcut tot ce-a depins de mine, antrenorii mei la fel. Am așteptat să ajungem în ziua concursului, am sperat până în ultima clipă că voi putea urca pe aparat, dar n-a fost să fie

Ultima dată chiar în urmă cu două luni, la Basel, unde am participat cu o criză renală. Inconștiența a învins atunci. Puteam să-mi pierd un rinichi! Dar dorința de a concura și de a obține calificarea la Olimpiadă a fost mare.

Antrenorii mi-au spus însă atunci să cobor imediat de pe bârnă dacă simt dureri sau dacă e ceva în neregulă medical, că ieșim cu fruntea sus din sală și gata! Dar acolo n-am vrut să mă las doborâtă de durere. Era o situație pe care o puteam controla. Îmi foloseam mâinile, picioarele. La Tokyo a fost însă cu totul altceva

Aș fi vrut să câștig o medalie pentru mama și nimic mai mult. Sunt situații în care eu nu mă suport", a spus Larisa Iordache pentru gsp.

Larisa Iordache va pleca în vacanță cu familia, după care va începe pregătirea pentru Campionatul Mondial din toamnă.