Cât de nesuferită era Larisa Iordache ca gimnastă: ”Erau momente când fetele erau foarte obosite”

Fosta gimnastă Larisa Iordache (26 de ani), retrasă din activitate în 2021 și devenită antrenoare la Clubul Sportiv Dinamo, a oferit un inetrviu pentru playsport.ro în care a vorbit despre cariera sa.

Astfel, intteresant e faptul că Larisa Iordache nu era văzută cu pchi buni de restul gimnastelor, asta pentru ambiția sa de a lucra mai mult la antrenamente.

"Am fost un copil foarte agitat, voiam mereu să fac în plus. Chiar şi antrenorii îmi spuneau să o las mai moale. După două-trei ore de antrenamente, eu mereu mai stăteam în sală să mai exersez. Eu aveam norocul să plec acasă aproape în fiecare weekend, dacă terminam cu bine antrenamentele de la Izvorani. Mai mult, la antrenamente ceream mereu în plus, plusam mereu.

Erau momente când fetele erau foarte obosite şi îşi doreau să se odihnească, mai încercau să păcălească numărul. De asta eram nesuferită, dar acum mă înţeleg cu toate. Mă bucur că mă plac toate acum", a spus Larisa Iordache pentru playsport.ro.